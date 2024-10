Diablo IV: PlayStation 5 Pro Enhanced-Version bestätigt

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Rod Fergusson von Blizzard Entertainment hat bestätigt, dass Diablo IV für die PlayStation 5 Pro ein Enhanced Update erhalten und für die neue Hardware optimiert wird.

Darüber hinaus ist das Vessel of Hatred DLC bei der Fachpresse hervorragend angekommen. Ein Metacritic-Wert von 85 zeichnet die Erweiterung aus und die Fachpresse lobt die Erweiterung und dessen Anpassungen in höchsten Tönen.

Falls ihr Diablo IV zeitweise links liegen gelassen habt, solltet ihr mit Vessel of Hatred dem Spiel unbedingt wieder eine Chance geben. Diablo IV Vessel of Hatred erscheint am 8. Oktober.