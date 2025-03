Diablo IV: Rollenspiel soll noch viele Jahre unterstützt werden

Mittlerweile hat das im Juni 2023 veröffentlichte Diablo IV fast zwei Jahre auf dem Buckel und so mancher Fan fragt sich, was das Action-Rollenspiel für die Zukunft noch auf Lager hat.

Nach seinem Vortrag auf dem DICE Summit 2025 sprach jetzt Rod Fergusson, General Manager des Diablo-Franchise, mit IGN über die Zukunftspläne sowie die Möglichkeit einer immer fortwährenden Unterstützung:

„Wir wollen, dass es jahrelang läuft. Ich weiß nicht, ob es für die Ewigkeit ist. Ich glaube, Destiny hat das versucht und gesagt, dass es ein Zehn-Jahres-Spiel wäre, und dann war es schnell vorbei. Wir wollen, dass die Leute den Weg vor sich sehen, denn wir wissen, dass man in ein Diablo-Spiel wahrscheinlich Hunderte von Stunden investiert, und wir wollen, dass die Leute wissen, dass wir ihre Zeit respektieren und dass wir nicht plötzlich nicht mehr da sind.“

„Ich habe meine Lektion gelernt, wenn es darum geht, den Schuss zu früh abzugeben“, so Ferguson angesprochen auf die Veröffentlichung weiterer Erweiterungen. „Also denke ich, dass ein ‚Hey, ihr könnt euch für die nächsten 11 Monate entspannen‘ ungefähr das ist, was ich im Moment dazu sagen möchte… Wir sind noch nicht an einem Punkt, an dem wir es ankündigen wollen. Denn wir sind noch dabei, es aufzubauen und daraus zu lernen… Unser Prozess sieht im Allgemeinen so aus, dass wir intern an einen Punkt gelangen, an dem wir die Gewissheit haben, eine Entscheidung zu treffen, und dann kommt man an einen Punkt, an dem man diese Entscheidung öffentlich treffen will. Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir an die Öffentlichkeit gehen.“