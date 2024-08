Diablo IV: Saison der Höllenhorden Entwickler-Q&A

Die höllischen Legionen rühren sich wieder und die ätzende Luft der Hölle knistert in der Saison der Höllenhorden! Macht euch bereit, in die gnadenlosen Tiefen der Hölle hinabzusteigen, wo ein dämonischer Ansturm und ein Abenteuer voller Schätze auf euch warten.

Die gefürchteten Höllenhorden sind da und mit ihnen eine Welle aufregender neuer Inhalte und Verbesserungen.

Egal, ob ihr euch für den Ewigen oder den Saisonalen Realm entscheidet, alle Spieler, die in einem der beiden Reiche Weltstufe 3 erreichen, können in die neue Questreihe eintauchen. Erforscht neue Abenteuer, entdeckt mächtige Beute und eine Vielzahl von Gameplay-Verbesserungen, die für noch mehr Spaß sorgen. Dies ist die Wiedergeburt der Hölle und nur die Würdigsten werden überleben.

Das Entwicklerteam von Diablo IV hat hart daran gearbeitet, das Feedback der Spieler zu berücksichtigen und die Saison der Höllenhorden ist der Beweis für das Engagement des Teams, euch ein actionreiches Erlebnis zu bieten.

F: Was war der Grund für die Rückkehr in die Hölle in dieser Saison und hatte es mit dem Feedback der Spieler zu tun?

Dan Tanguay: „In Season 5 liegt der Schwerpunkt auf der Erweiterung des Endgames, basierend darauf, was die Spieler an Season 4 mochten und was sie vermisst haben. Die Spieler wollten sich mächtiger fühlen und ein besseres Erlebnis im Endgame bekommen. Zum ersten Mal in Diablo IV können sich die Spieler nun im Endgame durch die Hölle kämpfen, wann immer sie wollen.

Die Filmsequenz mit der Kathedrale des Lichts, die in der Kampagne auf die Hölle zu marschiert, hat diese Idee noch verstärkt. Wir haben uns von der Masse der Dämonen inspirieren lassen, die die Karte überflutet haben und wollten den Aspekt der „Horde“ noch stärker ausbauen als in „Helltides“. Nachdem diese Kernelemente festgelegt waren, war es einfach, den Rest der fünften Season zu gestalten.“

F: Welche Art von Beute können die Spieler erwarten?

Dan Tanguay: „Die Beute der Höllenhorden muss in Season 5 besonders im Endgame wertvoll sein. Das Feedback der Spieler aus Season 4 hat gezeigt, dass sie sich mehr Möglichkeiten wünschen, um Materialien für die Herstellung von mächtigen Waffen zu bekommen. Deshalb sind die Belohnungen der Höllenhorden jetzt noch entscheidender.

Die Spieler können sich auf einzigartige Gegenstände im Höllendesign konzentrieren oder in mehr Materialien investieren, um ihre Endgame-Builds zu vervollständigen. Wir glauben, dass dieser Ansatz den Spielern mehr Einfluss auf ihren Fortschritt gibt und bisher gut angenommen wurde.“

Madeleine James: „Neben der Beute der Höllenhorden bietet Saison 5 die rote Schiene mit 20 Stufen an Belohnungen. Season 5 orientiert sich an den beliebten Belohnungen der „Prächtigen Funken“ aus Season 4 und bietet den Spielern eine weitere Möglichkeit, mächtige mythische Gegenstände herzustellen.

Wir haben auch auf das Feedback der Spieler gehört und andere beliebte Belohnungen aus Saison 4 zurückgebracht und sie mit brandneuer Beute kombiniert, um Season 5 zum bestmöglichen Erlebnis zu machen.“

Timothy Ismay: „Höllenhorden wird zum ersten Mal einen Ort einführen, an dem man etwas gezielter größere Bergbau-Gegenstände farmen kann, wenn man möchte.“

F: Was sind Ihre Lieblingsunikate und -legenden in Saison 5?

Madeleine James: „Mein Favorit ist die ‚Krone von Lucion‘. Es hat mir viel Spaß gemacht, ihr einen Namen zu geben, der auf ihrem Aussehen basiert und sie passt perfekt zu meinem Blutstoß-Nekromanten-Build.

Ich bin auch ein großer Fan von ‚Rakanoths Erwachen‘, da es einem erlaubt, zu brennen und Feuer zu speien, auch wenn man keine Zaubererklasse ist, was Spaß macht, weil es sich wie ein völlig neues Build anfühlt. Und natürlich sind wir alle gespannt darauf, wie Zauberer-Spieler den „Sorc-Stab“ in dieser Saison einsetzen werden. Er wird ein absoluter Gamechanger sein!“

Dan Tanguay: „Ich denke auch, dass ‚Locrans Talisman‘ und ‚Der Nekro-Dolch‘ sehr spannend sind. Wir haben diese Season 15 neue Unikate hinzugefügt, es gibt also eine Menge zum Spielen.“

F: Was haben Sie aus Saison des Konstrukts und Season 4: Frische Beute gelernt, das Sie in die Saison der Höllenhorde übernehmen?

Timothy Ismay: „Eine der wichtigsten Lektionen, die wir aus den vergangenen Saisons gelernt haben, war, wie wichtig es ist, dem Spiel etwas wirklich Wesentliches hinzuzufügen.

Wir wollten für Season 5 etwas wirklich Entscheidendes schaffen, etwas, das das Spiel grundlegend zum Besseren verändern würde, anstatt den Spielern nur ein vorübergehendes Erlebnis zu bieten. So entstand das Konzept von Höllenhorde für Season 5. Wir reden hier nicht nur über eine neue Aktivität, sondern wir verändern mit diesem Update die Art und Weise, wie sich Diablo IV anfühlt.“

F: Hat die Einführung des PTR die Art und Weise verändert, wie Sie den Live-Service seit seiner Einführung angegangen sind?

Timothy Ismay: „Der PTR hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung gehabt. Er wurde zum ersten Mal in Season 4 eingeführt und war entscheidend, um die zugrundeliegenden Systeme zu testen und das Feedback der Spieler zu den Änderungen in Helltide zu erhalten. Wir wussten, dass wir mit Höllenhorde bedeutende Änderungen vornehmen würden, also wurde der PTR genutzt, um die Erfahrung von Season 5 zu verfeinern.

Einige der Änderungen auf Grundlage des Feedbacks, bestanden darin, sicherzustellen, dass die Spieler häufiger und schneller ins Geschehen eingreifen können. Wir haben völlig neue Gameplay-Elemente hinzugefügt, die Anzahl der Monster erhöht und die Belohnungen für die Spieler gesteigert. Wir wollten, dass die Spieler auch dann für ihre Zeit im Kampf gegen die Höllenhorden entschädigt werden, wenn sie diese nicht optimal nutzen.“

F: Geben Sie uns einen Überblick über die Höllenbreschen-Mikro-Dungeons?

Madeleine James: „Die Idee für Season 5 war es, den zurückkehrenden Spielern eine saisonale Neuheit zu bieten, mit der sie sich beschäftigen können – so sind wir auf den Höllenbreschen gekommen.

Ein Höllenbreschen ist ein kleiner bis mittelgroßer Dungeon, in dem die Hölle in die Erde eingedrungen ist. Im Gegensatz zu den Höllenhorden, die offen und chaotisch sind, geht es in den Höllenbreschendungeons darum, sich in einem begrenzten Raum zurechtzufinden. Das Feature bietet auch die Möglichkeit, Äther zu sammeln und strategische Entscheidungen zu treffen, die sich direkt auf deinen Lauf auswirken – und das alles gipfelt in einem explosiven Bosskampf.

Das Beste an den Höllenbreschendungeons ist, dass man den Schwierigkeitsgrad des Endgegners selbst bestimmen kann. Man hat die Wahl, ob man sich für einen lockeren Durchlauf entscheidet oder sich der Herausforderung stellt, um großartige Belohnungen zu erhalten. Das Hauptziel war es, eine gewisse Nostalgie für wiederkehrende Spieler zu wecken. Die Schauplätze sind auch ein guter Ort, um die Gabe der Mutter zu farmen, das neue Reputationssystem; dort gibt es eine Menge Inhalte zum Grinden.“

F: Wie funktionieren die Bosskämpfe der Höllenhorden und was hat Sie zu dieser Mechanik inspiriert?

Madeleine James: „Ein wichtiges Ziel in dieser Season war es, das Leveln zu vereinfachen. Mit unserem neuen Ansehen-System werden die Spieler in dieser Season schneller aufsteigen als je zuvor. Da sie neben dem Ansehen auch Erfahrungspunkte sammeln, können sie sich auf der Belohnungsleiste hochleveln.“

Die Idee war, spezielle Bereiche für effizientes Farmen von Ansehen zu schaffen, hier kommen die Höllenbreschen-Mikro-Dungeons ins Spiel. Sie bieten eine gezielte und aufregende Möglichkeit, schnell aufzusteigen.

Wir haben uns auch von dem inspirieren lassen, was die Spieler als „Dopamin-Tunnel“ bezeichneten – diese dicht gepackten Bereiche, die Spieler vor Season 4 für hochstufige Belohnungen und effizientes Power-Leveling genutzt haben. Auch wenn es keine direkte Kopie ist, hat das Konzept eines konzentrierten Gameplays mit hohen Belohnungen unser Design für dieses Feature beeinflusst.“

F: Welches Spielerfeedback hat die Saison der Höllenhorden vor dem PTR inspiriert?

Madeleine James: „Wir haben uns vom Spielerfeedback zu den bösartigen Tunneln aus Season 1 und den Gewölben aus Season 3 inspirieren lassen. Unser Ziel bei den Höllenbreschendungeons war es, die erfolgreichsten Elemente der früheren saisonalen Features zu nehmen und sie in einem einzigen Inhalt zu kombinieren.“

F: Was ist Ihre liebste neue Funktion in Saison der Höllenhorden, auf die sich die Spieler freuen sollten?

Madeleine James: „Ich bin sehr gespannt auf das Ansehen. Die Eisernen Wölfe wurden in Season 4 erprobt und die Spieler waren im Allgemeinen sehr angetan.

Für Season 5 wurde dieses Kernkonzept genutzt, um auf der Grundlage des Spielerfeedbacks erhebliche Verbesserungen vorzunehmen. Eine Sache, die im PTR laut und deutlich zu hören war, war die Frustration darüber, dass es nicht möglich war, den Ansehensfortschritt zu verfolgen, während man in der Welt unterwegs war.

Jetzt könnt ihr genau sehen, wie viel Ansehen ihr bis Stufe 6 und nach Abschluss der Questreihe für Season 5 verdient habt – das ist eine kleine Änderung mit großer Wirkung auf das Gesamterlebnis.“

Timothy Ismay: „Für mich sind die Höllenhorden die aufregendste Neuerung in Season 5. Sie sind nicht nur ein neuer Spielbestandteil, sie verändern das Spielgefühl grundlegend und bieten sowohl eine einzigartige Herausforderung als auch eine völlig neue Möglichkeit, Belohnungen zu erhalten.

Darüber hinaus glaube ich, dass die Spieler von der Vielfalt der neuen Build-Optionen, die für jede Klasse zur Verfügung stehen, überwältigt sein werden. Wir haben uns das Feedback der Spieler aus dem PTR zu Herzen genommen und bedeutende Änderungen vorgenommen, indem wir Fertigkeiten und Gegenstände verbessert haben, um mehr Builds möglich zu machen.

Eine der größten Änderungen, die vorgenommen wurden, ist eine umfassende Überarbeitung der einzigartigen Gegenstände. Die Spieler haben immer wieder den Wunsch geäußert, dass sich die Unikate wirkungsvoller anfühlen sollten. Durch die Überarbeitung sind Uniques jetzt eine nützliche Option für das Endgame, die eine Menge neuer Build-Möglichkeiten eröffnet, die es in Season 4 einfach nicht gab. Ich denke, es werden einige wirklich spannende Builds dabei herauskommen.“

F: Wie hängt die Saison der Höllenhorden mit Vessel of Hatred zusammen und wird Mephisto eine Rolle spielen?

Madeleine James: „Die Questreihe für Season 5 wurde so konzipiert, dass sie schon vor den Ereignissen der ersten Erweiterung Sinn ergibt.

Auf diese Weise würden sich neue Spieler nicht verloren fühlen und könnten sich leicht in die Handlung einfinden. Season 5 hat das Thema Mephisto und seine Dämonen, die Sanktuario bedrohen, aber dieser Handlungsstrang und der Handlungsstrang vor der ersten Erweiterung hängen nicht direkt voneinander ab.

Für die Bosse der Höllenhorden haben wir uns vorgestellt, dass Mephistos Schergen in der Hölle ihr Unwesen treiben, während er in Sanktuario beschäftigt ist. Wir wollten sicherstellen, dass die Spieler zu jedem beliebigen Zeitpunkt in Diablo IV einsteigen können, sogar in Season 6, wobei jede Season ein komplettes Erlebnis bietet. Frühere Inhalte zu spielen, ist ein Bonus, keine Voraussetzung.“

F: Gibt es noch etwas, das Sie den Fans über Season 5 mitteilen möchten?

Madeleine James: „Ich freue mich darauf, dass die Spieler die saisonale Questreihe zu sehen bekommen. Die Ewige Questreihe wurde im PTR hervorragend aufgenommen, aber es gibt auch ganz neue Charaktere und Questreihen in dieser Season, die die Spieler genießen können.“

Dan Tanguay: „Es gibt auch eine Reihe von großartigen Quality-of-Life-Verbesserungen, die über die gesamte Season verstreut sind und den allgemeinen Komfort und Spaß am Spiel erhöhen.“

Timothy Ismay: „Wir haben in Saison 5 eine Menge kleinerer Quality-of-Life-Verbesserungen vorgenommen, die in der Summe einen großen Unterschied ausmachen.

Wir haben zum Beispiel von Spielern gehört, die damit zu kämpfen hatten, die legendären Aspekte und Kräfte verwalten. Jetzt hat jeder Aspekt ein eigenes Symbol, was es viel erleichtert, die Optionen zu sortieren und das zu finden, was man benötigt. Eine weitere wichtige Neuerung ist der neue Spielführer im Spiel, der sich direkt neben dem Fluchtmenü befindet und eine zentrale Anlaufstelle für alle Tutorials bietet. Diese Änderungen sind die Verbesserungen, von denen wir wissen, dass die Spieler sie lieben werden.“

Weitere Details über die Saison der Höllenhorden erfahrt ihr im bereits veröffentlichten Blogartikel.