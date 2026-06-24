Diablo IV: Saison des erwachten Todes startet mit neuen Rissen und Blutzollkammer

Diablo IV stellt die Saison des erwachten Todes mit neuen Aktivitäten, überarbeiteten Gegenständen und einer Overwatch-Zusammenarbeit vor.

Ein neuer Gameplay-Trailer zu Diablo IV stellt die Saison des erwachten Todes vor und zeigt die wichtigsten Neuerungen des kommenden Saison-Updates.

Zu den größten Inhalten gehören die neuen Risse zu den Ebenen des Wahnsinns, die Spielern zusätzliche Herausforderungen und Belohnungen bieten sollen. Ebenfalls neu ist die Blutzollkammer, die das saisonale Angebot um weitere Aktivitäten erweitert.

Darüber hinaus überarbeitet Blizzard die mythischen einzigartigen Gegenstände. Die Anpassungen sollen die begehrtesten Ausrüstungsstücke des Spiels weiter aufwerten und neue Build-Möglichkeiten eröffnen.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt eine angekündigte Zusammenarbeit zwischen Diablo IV und Overwatch.

Wer die neue Klasse ausprobieren möchte, erhält außerdem die Möglichkeit, den Hexenmeister im Rahmen eines kostenlosen Tests kennenzulernen.

Diablo IV: Saison des erwachten Todes startet am 30. Juni.