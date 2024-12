Diablo IV: Schlittenfahrt und Goblins-Zerschmettern

Das Diablo IV-Feiertagsevent ist nun live und Sanktuario verrät, was die Spieler in den nächsten Wochen erwartet. Schnappt euch Horden von Schatzgoblins, die verlockende Beute, Gold und Erfahrungsschübe der Mutter mit sich bringen, und holt euch eine kostenlose Probeversion der brandneuen Klasse Geistgeborene.

Die Winterkälte von Sanktuario hält eine Fülle von Reichtümern für diejenigen bereit, die sich der Herausforderung stellen.

Schlittenfahrt in die Hölle: Vom 17. Dezember bis zum 2. Januar könnt ihr Schatzgoblins töten, um gestaffelte Belohnungen zu erhalten. Während die fünf Stufen durch die Anzahl der getöteten Goblins freigeschaltet werden, können Spieler Ahnenunikate, legendäre Gegenstände und Kosmetika verdienen, wobei die letzte Stufe mit einem prächtigen Funken belohnt wird. Besitzer der Erweiterung Vessel of Hatred erhalten außerdem exklusive Bonusbelohnungen und Jagdgebiete.

Kostenlose Testversion des Geistgeborenen: Spieler, die die Erweiterung Vessel of Hatred noch nicht besitzen, können die neue Klasse Geistgeborener zwischen dem 19. Dezember und dem 3. Januar auf allen Plattformen ausprobieren. Diese Testversion ermöglicht es, den Dschungel von Nahantu zu erkunden und mit dem einzigartigen und agilen Spielstil des Geistgeborenen zu experimentieren. Alle während der Testphase gemachten Fortschritte werden nach dem Kauf nahtlos in die Vollversion übernommen.

Segen der Mutter: Bedankt euch bei Lillith, denn vom 17. Dezember bis zum 2. Januar kehrt der Segen der Mutter zurück und bringt Bonuserfahrung und Gold für die saisonalen und ewigen Reiche. Maximiert Eure Gewinne, um im Battle Pass schnell voranzukommen, Eure Charaktere zu leveln und höhere Weltebenen zu erobern.

Vergoldeter Prunk: Vom 17. Dezember bis zum 7. Januar vereinen Diablo IV: Vessel of Hatred und World of Warcraft: The War Within einige aufregende kosmetische Belohnungen für diejenigen, die beide Erweiterungen kaufen.

