Diablo IV: Season 10 steigt im September ins Höllenchaos hinab

Diablo IV Season 10: Saison des Höllenchaos wird ab dem 23. September spielbar sein.

Blizzard Entertainment hat Season 10 von Diablo IV: Höllenchaos angekündigt, die am 23. September anbricht. In Season 10 verschlingt das Chaos Sanktuario, denn der gefürchtete Bartuc, Herr des Chaos, erhebt sich.

Die Spieler müssen sich den überarbeiteten Höllenhorden stellen, sich durch Chaosportale kämpfen und sich mit verheerenden Chaosvorteilen den Weg durch blanken Wahnsinn bahnen.

Neuer Boss: Der einstige Blutfürst, Bartuc, kehrt als Chaosfürst nach Sanktuario zurück. Dieser Vizjerai-Kriegsfürst beschwört Chaosportale, um das Schlachtfeld zu verzerren. Wanderer können Bartuc bei ihren Durchläufen in den Höllenhorden herausfordern, indem sie genug Brennenden Äther verdienen. Wer Bartuc bezwingt, erhält die besten Belohnungen, darunter die zuverlässigste Quelle für Chaosrüstung.

Höllenhorden neu entfacht: Dieser wellenbasierte Endgame-Modus kehrt jetzt mit Chaoswellen zurück – immer weiter anziehende Begegnungen, die selbst die stärksten Wanderer an ihre Grenzen bringen. Im Kampf gegen den Grausamen Rat wird ein Mitglied zum Ratssprecher ernannt und erhält verstärkte Fertigkeiten.

Chaosvorteile & Chaosrüstung: Saisonales Ansehen schaltet klassenspezifische Chaosvorteile frei, die Builds dramatisch verändern. Chaosrüstung verleiht einzigartigen Gegenständen einen neuen Kniff, sodass Klassiker bei maximaler Macht auf unkonventionellen Plätzen angelegt werden können.

Chaosportale: Diese unvorhersehbaren Portale reißen in Höllenfluten und Alptraumdungeons auf und bieten bei ihrer Versiegelung gewaltige Belohnungen. Spieler*innen besiegen neue Chaosmonster, um saisonales Ansehen und Höllenkrümmungen zu erhalten, eine Ressource, die Chaosvorteile aufwertet.

