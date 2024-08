Diablo IV: Season 5 Patch-Notes veröffentlicht

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

In Diablo IV startet bald die Saison der Höllenhorden. Dazu haben die Entwickler jetzt die Patch-Notes veröffentlicht.

Nicht mehr lange, dann könnt ihr die Höllenhorden im neuen Modus in Diablo IV abwehren. Am 6. August ist es so weit und passend dazu haben die Entwickler jetzt die aktuellsten Patch-Notes veröffentlicht.

Freut ihr euch schon auf das neue, wellenbasierte Feature?