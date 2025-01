Diablo IV: Season 7 Gameplay-Trailer veröffentlicht

Am 21. Januar 2025 startete die siebte Saison von Diablo IV mit dem Titel „Season of Witchcraft“.

In dieser Saison schließen sich die Spieler einem Hexenzirkel an, um den Tree of Whispers zu schützen. Dabei gilt es, sogenannte Headrotten-Monster in der offenen Welt zu jagen. Neue Fähigkeiten ermöglichen es, beispielsweise einen giftigen Frosch zu beschwören oder einen Piranhado-Tornado zu entfesseln. Diese Kräfte sind jedoch nur während der Saison verfügbar.

Weitere Details gibt es in dieser Diablo IV News. Hier gibt es den neuen Gameplay-Trailer zu sehen: