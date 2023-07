Diablo IV: Season of the Malignant enthüllt

Blizzard Entertainment enthüllt mit Season of the Malignant die erste Saison für Diablo IV.

Diablo IV startet am 20. Juli 2023 in die erste Saison namens Season of the Malignant. Euch erwarten eine neue Saisonreise, eine Questlinie, ein Boss, Dungeons, Malignant Monster, ein Battle Pass und vieles mehr. Am 18. Juli wollen die Entwickler mehr Informationen preisgeben, die noch mehr Licht auf die neue Saison werfen wird, einschließlich sechs neuer einzigartiger Gegenstände und sieben legendärer Aspekte.

Passend dazu wurde ein erster Trailer veröffentlicht:

Des Weiteren wurde ein umfangreiches Entwickler-Update präsentiert, das weitere Details enthüllt:

Die neuen Extras gibt es hier zu sehen: