Diablo IV: Söldner und Dunkle Zitadellen

Während des Xbox-Livestreams auf der gamescom ging das Diablo IV-Team näher auf die aufregenden neuen Features von Vessel of Hatred ein. In diesem Stream enthüllten sie die vier Söldner, die die Spieler an ihre Seite rufen können: Raheir, der Schildträger, Aldkin, das verfluchte Kind, Varyana, die Berserkervettel, und Subo, der Kopfjäger.

Die Spieler können ihre Unterstützung in Anspruch nehmen, indem sie sie ihrer Gruppe hinzufügen, sie anheuern, wenn sie alleine spielen, oder sie auswählen, um in Zeiten der Not ihre Verstärkung zu erhalten.

Das Team enthüllte außerdem die neue ultimative Co-op-Herausforderung in Diablo IV: die Dunkle Zitadelle. Dieses neue Endgame-Feature ist ein kooperativer Dungeon für Gruppen, die Herausforderungen meistern, sich tödlichen Kämpfen stellen und den letzten Boss besiegen müssen, um begehrte Belohnungen zu erhalten.

Abschließend wird es Fortschritts-Updates geben, die den Stufenaufstieg und das Fortschreiten in Sanktuario dauerhaft und grundlegend verändern werden. Mehr dazu gibt es am 29. August, also bleibt dran für weitere Details.

Kämpft nie mehr allein! Ihr habt Neyrelle bereits im Cinematic-Trailer gesehen. Und ihr habt einen Vorgeschmack auf die neueste Klasse der Geistgeborenen erhalten. Seht euch nun die Söldner und die Dunkle Zitadelle an, zwei neue Elemente, die mit der ersten Erweiterung von Diablo IV, Vessel of Hatred, eingeführt werden.

Gemeinsam zu kämpfen war noch nie besser!

Söldner – Eure Gefährten in der Schlacht. Sie werden mit der Zeit stärker und können angepasst werden, um Euren eigenen Spielstil zu verstärken.

Jeder Söldner ist einzigartig in seiner Rolle und verfügt über eine eigene Hintergrundgeschichte, Persönlichkeit und Fertigkeiten. Sie haben auch ihre eigenen Fertigkeitsbäume mit einer Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten, die sie eher unterstützend, kampforientiert oder zu einer Mischung aus beidem machen. Söldner können als Verstärkung angeworben werden und kommen euch in regelmäßigen Abständen zu Hilfe, um Angriffe durchzuführen.



Raheir – Er wurde in den gesetzlosen und rauen Straßen von Gea Kul geboren und von den Eisenwölfen ausgebildet. Varyana – Eine ehemalige Kannibalin, die ihren Stamm verließ, als dieser begann, mit dunklen Mächten zu handeln. Sie ist von Beruf Schlachterin und wurde zur Söldnerin. Aldkin – Eine Kreatur, die halb Kind, halb Dämon ist und durch den Einfluss der Ersten Khazra aus der Zitadelle, die dunkle Rituale an seiner Mutter durchführten, halb dämonisch geboren wurde. Subo – Ein in Ungnade gefallener Bogenschütze aus den Bergen, der von denselben Leuten gemieden wird, die in ihm ihre Rettung sahen. Er ist jetzt ein Kopfgeldjäger.



Söldner erhalten Rapport, wenn sie euch in der Welt begleiten. Je mehr Rapport ihr verdient, desto mehr wertvolle Belohnungen und Handelsmittel werden freigeschaltet. Wenn ihr Rapport sammelt, könnt ihr mit Euren Söldnern handeln und Handelsabkommen schließen, um eine Chance auf mächtige Beute und andere Gegenstände zu erhalten.



Die dunkle Zitadelle – Eine neue Co-op-PvE-Endspiel-Erfahrung, die Mehrspieler-Mechaniken mit actiongeladenen Dungeonkämpfen und Bosskämpfen verbindet.

Eine neue Co-op-PvE-Endspiel-Erfahrung, die Mehrspieler-Mechaniken mit actiongeladenen Dungeonkämpfen und Bosskämpfen verbindet. Betretet die Dunkle Zitadelle mit einer beliebigen Gruppengröße von 2 bis 4 Spieler:innen und kämpft gegen komplexe Bosse, die Koordination und geteilte Kräfte erfordern, während ihr euch auf getrennten Wegen vorwärtsbewegt. Kommuniziert mit dem neuen Markierungssystem nonverbal mit Eurem Team.

Verdient wöchentliche Truhen, indem ihr jede Woche die Dunkle Zitadelle abschließt, um mächtige Beute sowie einzigartige kosmetische Belohnungen der Dunklen Zitadelle zu erhalten.

Unterstadt von Kurast – Ein spannender neuer Zeitangriffsdungeon mit mehreren Phasen, der sich sowohl für den Stufenfortschritt als auch für das Farmen von Gegenständen im späteren Spiel eignet.

Ein spannender neuer Zeitangriffsdungeon mit mehreren Phasen, der sich sowohl für den Stufenfortschritt als auch für das Farmen von Gegenständen im späteren Spiel eignet. Ihr könnt die Art der Beute beeinflussen, indem ihr spezielle Schlüssel, die so genannten Geistertribute, einsetzt, und die Qualität eurer Beute verbessern, indem ihr Herausforderungen im Dungeon besteht und dann einen der brandneuen Bosse der Unterstadt besiegt.

Fortschritts-Update – Das Fortschrittssystem für Charaktere erfährt mit dem Erscheinen von Vessel of Hatred eine grundlegende Aktualisierung.

Das Fortschrittssystem für Charaktere erfährt mit dem Erscheinen von Vessel of Hatred eine grundlegende Aktualisierung. Aufbauend auf den grundlegenden Änderungen, die in Saison 4 an der Beute vorgenommen wurden, bedeuten diese Fortschritts-Updates permanente Änderungen am Basisspiel.

Schaltet am 29. August ein und seht euch einen Livestream der Entwickler an, in dem alle Details zu den Änderungen, einschließlich der Aktualisierungen der Schwierigkeitsstufen, des Paragonsystems und vieles mehr, vorgestellt werden.