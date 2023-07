Diablo IV: Standard-Charaktere in künftigen Seasons spielbar?

Autor:, in / Diablo IV

In Diablo IV könnten Spieler womöglich in Zukunft ihren Standard-Charakter nehmen und mit ihm eine Season spielen.

Mit dem Gedanken, die Inhalte einer Diablo IV Season nur mit einem neuen Charakter spielen zu können, kann sich nicht jeder anfreunden.

Wenn am 20. Juli Season of the Malignant startet, dann können die Charaktere aus dem Ewigen Realm oder auch Standard-Charaktere genannt, nicht benutzt werden. Lediglich die entdeckten Statuen von Lilith, die aufgedeckte Karte sowie ein Reittier können Spieler mit ihrem saisonalen Charakter übernehmen, sofern die Kampagne beendet wurde.

In Zukunft könnte sich das aber ändern. Eine Bestätigung ist das zwar ganz und gar nicht, doch Global Community Development Director Adam Fletcher sagte dazu: „Wiedergeburt ist noch kein Feature in Diablo IV. Aber wir haben das schon oft gehört, also ist sich das Team dessen bewusst.“

Wiedergeburt ist ein Feature aus Diablo 3. Es erlaubte einen nicht saisonalen Charakter ohne seine Gegenstände zu nehmen und ihn auf Stufe 1 zu einem saisonalen Charakter zu machen.

Die Aussage von Fletcher macht Hoffnung, dass eine solche Funktion in einer zukünftigen Season vom Entwickler umgesetzt wird.