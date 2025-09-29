Diablo IV: StarCraft Gameplay-Trailer zeigt neue Cross-Over-Cosmetics

Im neuen Diablo IV x StarCraft Gameplay-Trailer könnt ihr euch die neuen Cross-Over-Cosmetics anschauen!

Der neue Gameplay Trailer zu Diablo IV x StarCraft enthüllt ein spektakuläres Cross-Over-Event, das euch exklusive StarCraft-Cosmetics in der düsteren Welt von Diablo IV bringt.

Spieler können für kurze Zeit besondere Ausrüstungen freischalten, die vom legendären High Templar inspiriert sind und ihrem Helden ein einzigartiges Sci-Fi-Flair verleihen.

Mit Diablo IV x StarCraft verbindet Blizzard zwei seiner größten Spielereihen und bietet Fans damit die Möglichkeit, sowohl die düstere Fantasy-Welt von Diablo als auch das futuristische Universum von StarCraft zu erleben. Das Event ist nur für begrenzte Zeit verfügbar, sodass ihr euch die exklusiven Inhalte rechtzeitig sichern solltet.

Der Trailer zeigt eindrucksvoll, wie die neuen StarCraft-Designs nahtlos in das Gameplay von Diablo IV integriert werden und frische Impulse für alle Klassen liefern. Ob beim Kampf gegen Dämonen oder im PvP – die High-Templar-inspirierten Looks stechen sofort ins Auge und machen euren Charakter zu etwas Besonderem.