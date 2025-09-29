Diablo IV: StarCraft Gameplay-Trailer zeigt neue Cross-Over-Cosmetics

10 Autor: , in News / Diablo IV
Image: Blizzard Entertainment Inc.

Im neuen Diablo IV x StarCraft Gameplay-Trailer könnt ihr euch die neuen Cross-Over-Cosmetics anschauen!

Der neue Gameplay Trailer zu Diablo IV x StarCraft enthüllt ein spektakuläres Cross-Over-Event, das euch exklusive StarCraft-Cosmetics in der düsteren Welt von Diablo IV bringt.

Spieler können für kurze Zeit besondere Ausrüstungen freischalten, die vom legendären High Templar inspiriert sind und ihrem Helden ein einzigartiges Sci-Fi-Flair verleihen.

Mit Diablo IV x StarCraft verbindet Blizzard zwei seiner größten Spielereihen und bietet Fans damit die Möglichkeit, sowohl die düstere Fantasy-Welt von Diablo als auch das futuristische Universum von StarCraft zu erleben. Das Event ist nur für begrenzte Zeit verfügbar, sodass ihr euch die exklusiven Inhalte rechtzeitig sichern solltet.

Der Trailer zeigt eindrucksvoll, wie die neuen StarCraft-Designs nahtlos in das Gameplay von Diablo IV integriert werden und frische Impulse für alle Klassen liefern. Ob beim Kampf gegen Dämonen oder im PvP – die High-Templar-inspirierten Looks stechen sofort ins Auge und machen euren Charakter zu etwas Besonderem.

  2. danbu 61110 XP Stomper | 29.09.2025 - 11:32 Uhr

    Dann kann ja jetzt die Konsolen-Version von Starcraft 2 kommen, jetzt wo Blizzard sich anscheinend erinnert hat, dass sie die Marke auch noch haben.

    0
  3. Katanameister 207020 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.09.2025 - 11:32 Uhr

    Mir wäre ein neues StarCraft Strategiespiel oder der sich angeblich in der Entwicklung befindliche Shooter lieber.

    0
  4. The Hills have Shice 172645 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 29.09.2025 - 12:04 Uhr

    Nice.
    Bin eigentlich nicht so für cosmetics. Aber in dem Fall mache ich ne Ausnahme.
    Da zieht halt auch die Gemeinheit, dass es zeitlich begrenzt verfügbar ist. 🙂

    0
  5. Mech77 49095 XP Hooligan Bezwinger | 29.09.2025 - 12:19 Uhr

    Nein, danke. Statt sich mal um die wirklichen Baustellen in D IV zu kümmern… Es wird immer schlimmer bei Blizzard…

    1
  7. KSE666 2040 XP Beginner Level 1 | 29.09.2025 - 12:35 Uhr

    Boaaa gebt mir doch einfach meinen Tank in Platzenrüstung und mit Schild und nicht so nen shice 😂

    0
  8. JAG THE GEMINI 130960 XP Elite-at-Arms Bronze | 29.09.2025 - 13:23 Uhr

    Ich kann zwar D4 nicht persönlich beurteilen…
    Aber der Zergling als Mount?
    Geil… 👀

    0
  9. GERxJOHNNY 48290 XP Hooligan Bezwinger | 29.09.2025 - 13:29 Uhr

    Sowas wünschen sich die Diablo Spieler. Irgendwelche Skins, wahrscheinlich noch zu komplett überteuerten Preisen

    0

