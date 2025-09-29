Diablo IV: StarCraft Gameplay-Trailer zeigt neue Cross-Over-Cosmetics

Der neue Gameplay Trailer zu Diablo IV x StarCraft enthüllt ein spektakuläres Cross-Over-Event, das euch exklusive StarCraft-Cosmetics in der düsteren Welt von Diablo IV bringt.
Spieler können für kurze Zeit besondere Ausrüstungen freischalten, die vom legendären High Templar inspiriert sind und ihrem Helden ein einzigartiges Sci-Fi-Flair verleihen.
Mit Diablo IV x StarCraft verbindet Blizzard zwei seiner größten Spielereihen und bietet Fans damit die Möglichkeit, sowohl die düstere Fantasy-Welt von Diablo als auch das futuristische Universum von StarCraft zu erleben. Das Event ist nur für begrenzte Zeit verfügbar, sodass ihr euch die exklusiven Inhalte rechtzeitig sichern solltet.
Der Trailer zeigt eindrucksvoll, wie die neuen StarCraft-Designs nahtlos in das Gameplay von Diablo IV integriert werden und frische Impulse für alle Klassen liefern. Ob beim Kampf gegen Dämonen oder im PvP – die High-Templar-inspirierten Looks stechen sofort ins Auge und machen euren Charakter zu etwas Besonderem.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Toll 😀
Dann kann ja jetzt die Konsolen-Version von Starcraft 2 kommen, jetzt wo Blizzard sich anscheinend erinnert hat, dass sie die Marke auch noch haben.
Mir wäre ein neues StarCraft Strategiespiel oder der sich angeblich in der Entwicklung befindliche Shooter lieber.
Nice.
Bin eigentlich nicht so für cosmetics. Aber in dem Fall mache ich ne Ausnahme.
Da zieht halt auch die Gemeinheit, dass es zeitlich begrenzt verfügbar ist. 🙂
Nein, danke. Statt sich mal um die wirklichen Baustellen in D IV zu kümmern… Es wird immer schlimmer bei Blizzard…
Mir wäre ein neues Starcraft lieber 😞
Ich hoffe doch inständig das sie schon ne Weile an Teil 3 arbeiten.
Boaaa gebt mir doch einfach meinen Tank in Platzenrüstung und mit Schild und nicht so nen shice 😂
Ich kann zwar D4 nicht persönlich beurteilen…
Aber der Zergling als Mount?
Geil… 👀
Sowas wünschen sich die Diablo Spieler. Irgendwelche Skins, wahrscheinlich noch zu komplett überteuerten Preisen