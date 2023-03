Diablo IV: Story als Wandgemälde in Kathedrale verewigt

Autor:, in / Diablo IV

In einer verrückten Idee wurde die Story von Diablo IV als Wandgemälde in einer französischen Kathedrale verewigt.

Die Open Beta für Diablo IV startet bekanntlich zum Wochenende des 17. März als Early Access für Vorbesteller, ehe sie eine Woche darauf dann für alle Spieler offensteht.

Blizzard Entertainment hat zur Beta jetzt einen Live-Action-Trailer veröffentlicht. Er zeigt Spielern den Kampf gegen die Dunkelheit in Form eines gotischen Wandgemäldes, das Künstler an der Decke der Chapelle de Jesuites in Cambrai, Frankreich, gemalt haben.

Der Live Action Trailer:

Dazu gibt es auch einen Blick hinter die Kulissen, der über die Entstehung des Projekts. Darin wird klar, dass die Geschichte von Diablo tatsächlich auf Wände und Decken einer echten Kathedrale transportiert wurde.

Hinter den Kulissen der Kathedrale:

Doch es geht noch weiter. In der Beta findet auch ein Wettbewerb statt. Spieler erhalten mit Erreichen von Level 25 in einer beliebigen Klasse die Chance, dass ihr Gesicht in der Kathedrale als Held verewigt wird.

Beta-Wettbewerb: