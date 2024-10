Diablo IV: Top-Tipps für den Geistgeborenen

Die Diablo-Experten AnnacakeLIVE, Rob2628 und Wudijo verraten zusammen mit Stephen Stewart, dem Associate Class Designer von Vessel of Hatred, die besten Tipps, um den Geistgeborenen in ein todbringendes Kraftpaket zu verwandeln.

Mit dem Start von Diablo IV Vessel of Hatred probieren sich Fans auf der ganzen Welt an der brandneuen Klasse des Geistgeborenen aus. Der Geistergeborene ist eine wunderbare Mischung aus Kampfkunst und mystischen Kräften aus dem Reich der Geister. Diese aufregende neue Klasse bietet den Fans ganz neue Möglichkeiten.

Was sind die wichtigsten Attribute oder Werte, auf die man bei der Erstellung der Klasse des Geistergeborenen in Diablo IV achten sollte?

AnnacakeLIVE: „Das hängt normalerweise von deinem Build ab, aber der Geistergeborene ist eine Skill-basierte Klasse, also wird man immer von Skills profitieren. Außerdem gibt es viele wirklich coole Startanleitungen, mit denen man den Gegenständen, die man gerade benutzt, die Eigenschaft Chance auf doppelten Schaden geben kann.“

Stewart: „Welche Werte für dich wichtig sind, hängt nicht nur davon ab, auf welchen Geistwächter du dich hauptsächlich fokussierst, sondern auch davon, mit welchen Geistwächtern du gleichzeitig Synergien bilden willst. Jeder Geistwächter hat in der Regel bestimmte Werte, die sich durch sein Set verbessern, wie zum Beispiel Bewegungsgeschwindigkeit und kritische Treffer für den Adler. Aber diese Linien verschmelzen immer mehr, wenn man Mechaniken von anderen Geistwächtern hinzufügt (wie zum Beispiel den Tausendfüßler und das Schlüsselpassiv Schädliche Resonanz) und vor allem, wenn man anfängt, die Geisterhalle zu nutzen, um Fertigkeitsmarken in seinem Build zu verteilen.“

Wie sieht die beste Balance zwischen Offensive und Defensive für den Geistgeborenen aus, um die Effektivität zu maximieren?

Stewart: „Die Klassen in Diablo IV sind in der Regel so konzipiert, dass sie für sich alleine stehen. Aber da wir eine gemeinsame offene Welt und Koop-Features wie die Dunkle Zitadelle haben, wollen wir auch coole Momente zu schaffen, in denen man froh ist, eine bestimmte Klasse zu haben, die einem dabei hilft, mit den Gegnern auf einfachere Weise fertig zu werden. Für die Geistgeborenen möchte ich hervorheben, dass die Tausendfüßler-Fertigkeiten eine großartige Möglichkeit sind, Gegner zu kontrollieren, was eine andere Art der Verteidigung darstellt.“

Welche Fähigkeitskombinationen oder -synergien sollte man in kritischen Momenten bevorzugen, um einen hohen Burst-Schaden zu erzielen?

Wudijo: „Der Geistgeborene hat viele Möglichkeiten, seinen Schaden zu skalieren. Für typische Direktschaden-Builds gibt es viele Synergien, die sich um das Jaguar-Thema drehen, wie zum Beispiel seinen primären Geisterhallen Bonus und Passiva wie Kraftvoll und Schmelzofen.

Bei Fähigkeiten mit mehreren Treffern, wie Dreschen oder Stachelsalve, trägt der primäre Jaguar Geisterhallen Bonus einen großen Teil zum Gesamtoutput bei, da er sich verbessert, je schneller man trifft und den Wert der Angriffsgeschwindigkeitsboni erhöht. Im späteren Spielverlauf ermöglichen einzigartige Gegenstände wie der Stab des Kepeleke in Kombination mit dem Ring der Mitternachtssonne ein permanentes Spammen der Grundfertigkeiten mit garantierten kritischen Treffern.“

Stewart: „Wir haben viel Zeit auf die Ultimativen Fähigkeiten des Geistgeborenen verwendet. Denn die Aktivierung dieser Fertigkeiten ist wichtig, damit der Geistwächter in seiner ganzen Pracht zum Vorschein kommt. Wir haben den Spieler:innen die Möglichkeit gegeben, mehr als einen Fertigkeitspunkt in diese Fertigkeiten zu investieren, die Verfügbarkeit von Aufladungen zu erhöhen, die Abklingzeit mit bestimmten Mechaniken zu verkürzen, Möglichkeiten zu schaffen, die Ultimativen Fähigkeiten mit zusätzlichen Fertigkeitsmarkern zu modifizieren und auch Passive und andere Mittel zur Verfügung zu stellen, die die Aktivierung von Ultimativen Fähigkeiten sehr begehrenswert macht.“

Kannst du uns ein wenig darüber erzählen, welche Kombinationen von Geisterwächtern für Damage Dealer, Tanks und Fernkämpfer gut funktionieren?

Rob2628: „Ich habe ein Fernkampf-Build gespielt, der sich auf die Fertigkeit Stachelsalve mit permanenten Sprüngen unter Verwendung von Verwüster konzentriert. Gleichzeitig hat mich der Gorilla Geisterhallen Bonus mit all ihren Barrieren extrem widerstandsfähig gemacht! Meinen höchsten Schaden habe ich mit einem auf Gifttausendfüßler ausgerichteten Build erzielt, dessen Hauptfertigkeit Berührung des Todes war. So viele Möglichkeiten!“

Stewart: „Der gewaltige Schadensausstoß aller Jaguar-Angriffe mit mehreren Treffern in Kombination mit der nahezu grenzenlosen Mobilität der Soar- und Eagle-Mobilitätspassiva sollte für ein schnelles und hartes Vorankommen im Inhalt sorgen. Bei höheren Schwierigkeitsgraden, z.B. wenn es darum geht, so tief wie möglich in die Grube vorzudringen, könnte sich eine Kombination aus Gorilla und Tausendfüßler als äußerst effektiv erweisen.“

Wie wird die Machtfantasie des Geistergeborenen durch das Gameplay zum Leben erweckt? Gibt es einen Geisterwächter, den Spieler bevorzugen sollten, wenn sie nach einem bestimmten Spielstil suchen?

Stewart: „Für mich ist der Geistgeborene eine Klasse voller Energie. Wenn man das Gameplay erst einmal beherrscht, fühlt es sich fast wie ein Kampfspiel an, in dem man Kombos aneinanderreiht und sich durch ein ganzes Rudel von Dämonen kämpft. Der Jaguar ist das beste Beispiel dafür, vor allem mit einigen der eingebauten Kill-Streak-Mechaniken. Der Adler bietet mehr Dynamik auf Distanz und hat gleichzeitig seinen eigenen Kombo-Fluss, der große Schadensmomente belohnt. Beim Tausendfüßler geht es eher darum, den Schwung der Gegner zu stoppen und ständig alles zu vergiften. Beim Gorilla dreht sich alles um Vergeltung und darum, die Angriffe des Feindes um ein Vielfaches zurückzuwerfen.“

Wie sollten Geistgeborenen-Spieler:innen die Überlebensfähigkeit angehen? Welche spezielle Rotation oder defensive Abklingstrategie habt ihr gefunden, um die Ausdauer zu verbessern?

Wudijo: „Die wichtigsten defensiven Mechanismen für die meisten Geistgeborenen-Builds sind Entschlossenheit, Blocken und Ausweichen. Man kann sich für eine dieser Mechaniken entscheiden oder sie beliebig kombinieren. Zu Beginn des Spiels reicht die einfache Heilung aus Effekten wie Geißel, Berührung des Todes, der Schlüsselpassiven „Lebendige Schläge“ oder dem sekundären Bonus der Geisterhalle Tausendfüßler aus.

Im späteren Spielverlauf machen es einzigartige Effekte wie Umhang der Loyalität, Jacinth Shelll, Harlekinskrone oder Rücksetzeffekte wie die Passive Gerissenheit einfach, eine sehr hohe oder permanente Uptime für die meisten deiner defensiven Fertigkeiten wie Gegenangriff oder Panzerhaut zu erreichen, um den Bedarf an Heilung zu reduzieren und die allgemeine Überlebensfähigkeit zu verbessern.“

Stewart: „Ich war immer der Meinung, dass man sich an den Gorilla wenden sollte, wenn man das Gefühl hat, dass es einem an Zähigkeit mangelt. Das bedeutet nicht, dass die Wahl des Gorillas die Menge an Schaden, die man anrichten kann, einschränkt. Um jedoch die Fantasie der Geisterwächter mit der Spielmechanik in Einklang zu bringen, war es sinnvoll, dass der Gorilla als Beschützer die Basis der defensiv ausgerichteten Verstärkungen ist. Zum Beispiel bieten Gorilla-Fertigkeiten wie Panzerhaut einen sehr einfachen Zugang zu Entschlossenheit, was sie zu einer sehr defensiven Option macht, die zur Schadensminderung eingesetzt werden kann.“

Gibt es irgendwelche Fertigkeiten oder Mechanismen zur Massenkontrolle, die für das Überleben als Geistgeborener mit hochstufigen Inhalten unerlässlich sind?

AnnacakeLIVE: „Geistgeborene haben viele Synergien zwischen Fertigkeiten und Gegenständen zur Massenkontrolle, was sehr hilfreich ist. Die Geißel-Fertigkeit zum Beispiel verlangsamt Gegner und macht ihnen Angst. Außerdem werden alle möglichen Stärkungszauber auf den Charakter gewirkt, darunter auch eine Menge Schaden, den man Gegnern zufügt.“

Stewart: „Die primäre Tausendfüßler-Kraft in der Geisterhalle ist für genau diesen Zweck ziemlich mächtig. Sie legt eine stapelbare Verlangsamung auf Feinde und stapelt gleichzeitig einen Schwächungszauber, der den erlittenen Schaden verringert. Einer meiner Lieblingsaspekte ist der Aspekt der fesselnden Furcht, der Feinde in einen Zustand der Massenkontrolle versetzt. Wenn man diese beiden Aspekte kombiniert, wird ein Feind, der die maximale Verlangsamung dieses Tausendfüßlers erreicht, auch verängstigt. Dieser Aspekt bietet auch einen Schadensbonus gegen verängstigte Feinde.“

Welche Ausrüstung und welche legendären Gegenstände für das Endspiel werden den Geistgeborenen-Spieler:innen den größten Vorteil bringen?

Stewart: „Ich bin wirklich gespannt, was die Spieler:innen von den beiden einzigartigen Helmen Harmonie von Ebeweka und Umhang der Loyalität halten. Diese Helme haben identische Affixe, unterscheiden sich aber wesentlich in den einzigartigen Kräften, die sie einem verleihen. Die Harmonie von Ebeweka erlaubt es euch, so viele Vorteile wie möglich als Geisterwächter zu nutzen. Aber vielleicht hast du dein Abenteuer als Geistgeborener mit Dresche begonnen, bist dann zu Harke gewechselt und hast dich schließlich in alles verliebt, was mit dem Jaguar zu tun hat. Du bist wahrscheinlich der perfekte Kandidat für den Umhang der Loyalität.“

Hattest du Momente, die dich beim Spielen des geistgeborenen überrascht haben? Zum Beispiel, dass bestimmte Fertigkeiten im Tandem verwendet werden oder dass es für bestimmte Fertigkeiten verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gibt?

Rob2628: „Auf jeden Fall! Als ich das erste Mal die Ultimative Fähigkeit Tausendfüßler bekommen habe, bin ich auf einen Dungeonboss zugegangen und mit all dem Gift, das mein Geistwächter ausgespuckt hat, ist der Boss einfach geschmolzen. Das war fantastisch!“

Stewart: „Eine meiner Lieblingskombinationen, die sich wirklich befriedigend anfühlt, ist die Kombination aus Gegenangriff und Stachelflügel. Wir haben einen legendären Aspekt, der dafür sorgt, dass, wenn man Gegenangriff aktiviert hat und die Stachelflügel zu einem zurückkommen, sie wieder abprallen. Es wird zu einem lustigen Spiel, bei dem es darum geht, die Interaktionen zu koordinieren und für diese detaillierte Aufmerksamkeit auf das eigene Gameplay belohnt zu werden, was für mich sehr zentral für die Identität des Geistgeborenen-Gameplays insgesamt ist.“