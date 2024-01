Diablo IV: Trailer kündigt Season of the Construct an

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Season of the Construct erscheint am 23. Januar für Diablo IV.

Wie wir bereits gestern berichtet haben, startet schon morgen um 18:00 Uhr ein Diablo IV Entwickler-Stream. Dabei wird die neue Saison vorgestellt und die Verantwortlichen verraten zahlreiche weitere Details.

Season of the Construct erscheint dazu am 23. Januar für Diablo IV und einen ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Teuflische Verschwörungen aus dem Vermächtnis von Zoltun Kull bedrohen Sanktuario in der Saison des Konstrukts von Diablo IV. Entdeckt ab dem 23. Januar um 19:00 Uhr MEZ mit neuen Dungeon-Gewölben und einem neuen saisonalen, robotischen Seneschall-Gefährten die Geheimnisse von Zoltun Kulls Webstuhl. Zudem erscheinen in dieser Saison wöchentliche Bestenlisten in Form der Herausforderung.

SAISON DES KONSTRUKTS

Der Dämon Malphas hat eine uralte, von Zoltun Kull und Ayuzhan von Caldeum erschaffene Technologie an sich gerissen, die als der Webstuhl bekannt ist.

Tut euch in dieser neuen Questreihe mit Ayuzhan, Zoltuns früherem Begleiter, zusammen, um Malphas und seine tödlichen Konstrukte zu bezwingen.

Besucht die Torhalle, ein neues Stadtzentrum unter Kehjistan, das euch im Kampf gegen die Konstrukte als Basis dient.

Während der saisonalen Questreihe erhaltet ihr euren eigenen Seneschall-Gefährten, der an eurer Seite kämpft und sich eurem Spielstil anpassen lässt.

Der Seneschall lässt sich mit magischen Abstimmungs- und Leitsteinen, die in den Gewölben zu finden sind, ergänzen. Leitsteine bestimmen, welche Angriffe euer Seneschall ausführt, wohingegen Abstimmungssteine diese Fertigkeiten ergänzen und sie nützlicher machen.

Gewölbe sind tödliche neue Dungeons voller elementarer Gefahren und einer neuen Monsterfamilie, den Konstrukten. Auf Weltstufe III werden zudem Alptraumgewölbe freigeschaltet.

Beim Betreten eines Gewölbes könnt ihr Perlen des Schutzes eintauschen, um euch Zoltuns Schutz, einen speziellen, mehrschichtigen Segen, zu sichern, der euch Zugang zu Schätzen in den Gewölben verschafft.

Dieser baut Stapel für Stapel ab, wenn ihr den Gefahren im Inneren der Gewölbe zum Opfer fallt. Perlen des Schutzes können durch das Eintauschen gegen Stapel von Zoltuns Schutz euer Risiko erhöhen, belohnen euch bei Erfolg aber auch reichlich.

Ihr erhaltet Perlen des Schutzes, indem ihr Elite-Konstrukte während Arkanen Beben in der Oberwelt zerstört.

BESTENLISTEN UND GAMEPLAY-UPDATES

Die Herausforderung erscheint kurz nach Beginn der Saison des Konstrukts. Sie ist ein wöchentlich rotierender, fester Dungeon, in dem die Spieler:innen um den obersten Platz auf der Bestenliste kämpfen können. Die besten Punktesammler jeder Woche werden in der Halle der Urahnen verewigt.

Weitere Details werden in einem zukünftigen Update veröffentlicht.

Höllenfluten sind nun mit einer 5-minütigen Pause pro Stunde dauerhaft aktiv.

Wer auf dem PC spielt, kann Sanktuario jetzt mit W-A-S-D auf der Tastatur durchqueren.

Ein zusätzliches Beutetruhenfach ist jetzt verfügbar. Es wurden weitere Verbesserungen zur Neuverteilung am Fertigkeitsbaum, dem UI beim Handeln von Gold und erhöhten Raten beim Erhalt von Beschwörungsgegenständen für die Bestie im Eis, sowie viele weitere durchgeführt!