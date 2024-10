Diablo IV: Um diese Uhrzeit startet Vessel of Hatred

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Blizzard Entertainment hat bekannt gegeben, wann ihr Diablo IV Vessel of Hatred starten könnt.

Am 8. Oktober 2024 erscheint Vessel of Hatred für Diablo IV und Fans fragen sich schon, wann es denn am Veröffentlichungstag endlich losgeht. Die Antwort liefert Blizzard Entertainment prompt!

Wann startet Diablo IV Vessel of Hatred?

8. Oktober 2024 – 13:00 Uhr

Wann startet der Pre-Load von Diablo IV Vessel of Hatred auf der Xbox?

6. Oktober 2024