Diablo IV: Vessel of Hatred erscheint im Oktober

Blizzard Entertainment verkündete zum Xbox Showcase in Los Angeles die weltweite Veröffentlichung von World of Warcraft: The War Within am 26. August und der ersten Erweiterung des Verkaufshits von 2023 Diablo IV: Vessel of Hatred am 8. Oktober.

„Es ist so aufregend, hier neben anderen großartigen Entwickler beim Xbox Showcase zu sein, um unsere Veröffentlichungstermine für World of Warcraft: The War Within und Diablo 4: Vessel of Hatred bekannt zu geben“, sagte Johanna Faries, Präsidentin von Blizzard Entertainment. „Diese Veröffentlichungen bilden den Auftakt zu spannenden nächsten Monaten, die die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum von World of Warcraft beinhalten – wir werden im Laufe des Jahres mehr berichten.“

Diablo IV: Vessel of Hatred – Diablo IV ist im Jahr 2023 erschienen, und die mit Spannung erwartete erste Erweiterung, Vessel of Hatred, wird am 8. Oktober erhältlich sein. Die erstmals im Xbox Showcase vorgestellte Eröffnungssequenz ist hier zu finden.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich und gewähren sofortigen Zugang zu kosmetischen Belohnungen im Spiel.

Bereitet euch auf die Dunkelheit vor, die euch erwartet:

NEUE KLASSE: GEISTERGEBORENE – Der Geistergeborene gehört zu den besten Raubtieren des Dschungels und ist eine völlig neue Klasse in der Diablo-Serie. Sie sind kampferprobt und verfügen über mystische Synergien, die nur tief im Dschungel von Nahantu geweckt werden können. Werde einer der Geistgeborenen und mache dir die ätherischen Geister zu eigen, die mit dieser uralten Zivilisation verbunden sind.

Kämpfe nie allein, denn neue Söldner können sich dir auf deiner Suche nach Kämpfen im dichten Unterholz von Nahantu und darüber hinaus anschließen. Diese mächtigen Verbündeten werden im Laufe des Spiels immer mächtiger und sind mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet, die dir im Kampf helfen.

Ein neuer Koop-PvE-Modus, in dem du mit deinen Freunden zusammenarbeitest, um Ziele zu erfüllen und den Boss in einem mehrstufigen Dungeon zu besiegen, während du Beute und Belohnungen erhältst.

– Vessel of Hatred bietet außerdem umfangreiche Aktualisierungen für alle Diablo IV-Spieler mit neuen Klassenfertigkeiten, Paragon-Tafeln, legendären Glyphen, Dungeontypen, Aktivitäten im Baum des Flüsterns und mehr. Kämpfe nie allein, denn neue Söldner können sich dir auf deiner Suche nach Kämpfen im dichten Unterholz von Nahantu und darüber hinaus anschließen. Diese mächtigen Verbündeten werden im Laufe des Spiels immer mächtiger und sind mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet, die dir im Kampf helfen.

Ein neuer Koop-PvE-Modus, in dem du mit deinen Freunden zusammenarbeitest, um Ziele zu erfüllen und den Boss in einem mehrstufigen Dungeon zu besiegen, während du Beute und Belohnungen erhältst.

Digitale Vorbestellungs-Editionen & Boni

Vessel of Hatred ist als digitale Vorbestellung als Standard Edition (39,99 EUR), Deluxe Edition (59,99 EUR) und Ultimate Edition (89,99 EUR) erhältlich. Diablo IV und Vessel of Hatred können plattformübergreifend auf Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam gespielt werden, sowie im Koop-Modus mit bis zu vier Spieler, einschließlich Couch-Koop für zwei Spieler auf Konsolen.

Um Vessel of Hatred spielen zu können, musst man das Grundspiel besitzen. Jede digitale Edition enthält einen oder mehrere Gegenstände, um dein Abenteuer in Sanktuario zu verbessern:

Standard Edition: Enthält Alkor, den Schneeleoparden, und den legendären Edelstein Mother’s Lament in Diablo Immortal*.

Deluxe-Edition: Enthält alles, was in der Standard-Edition enthalten ist, sowie das Hundetier Hratli, das Nahantu-Kriegskatzen-Reittier** und die Freischaltung eines Premium Seasonal Battle Pass in Diablo IV*.

Ultimative Edition: Enthält alles, was in der Deluxe-Edition enthalten ist, plus das Nahantu-Rüstungspaket, Natalya, das Tiger-Haustier, 3.000 Platin, das Kosmetikum Wings of the Faith und ein Nahantu-Stadtportal.

* Wird separat heruntergeladen. Die Verfügbarkeit variiert je nach Plattform und Region.

** Der Zugang zum Reittier muss vor der Verwendung im Spiel freigeschaltet werden.

World of Warcraft: The War Within (PC) – Es ist Zeit, nach Hause zu kommen! Die Reise zur Rettung Azeroths vor den angreifenden Kräften der Leere beginnt am 26. August, wenn The War Within – World of Warcrafts erster Teil der ehrgeizigen neuen Worldsoul-Saga und die 10. Erweiterung des Spiels – weltweit veröffentlicht wird.

Die erstmals im Xbox Showcase vorgestellte Filmsequenz zur Verkündung des Veröffentlichungsdatums ist hier zu finden.

Spieler, die die Epic Edition oder die physische Collector’s Edition erworben haben, können bereits vor dem weltweiten Start einsteigen, wenn der Early Access am 23. August live geht.

Das Warcraft-Franchise feiert derzeit sein 30-jähriges Bestehen, während World of Warcraft noch in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert.

Um den bevorstehenden globalen Start zu feiern, kündigte das WoW-Team ein neues, zeitlich begrenztes „Willkommen in Azeroth“-Paket an, das neue und wiederkehrende Spieler dazu einlädt, diese fantastische Welt zu erkunden und die Spieler darauf vorzubereiten, den Kampf gegen den Vorboten der Leere selbst, Xal’atath, aufzunehmen.