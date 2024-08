Diablo IV: Vessel of Hatred Mercenaries Reveal Trailer

Johanna Faries, Präsidentin von Blizzard Entertainment, trat bei der Opening Night Live auf, um den 30. Jahrestag von Warcraft zu feiern, bevor der Vorabzugang zu World of Warcraft: The War Within verfügbar wird.

Auf der Bühne sprach sie zudem über die neue Zusammenarbeit von World of Warcraft und Overwatch 2 im September und enthüllte den neuesten Trailer über die Mercenaries, die sich den Spieler in Diablo IV: Vessel of Hatred anschließen werden.

„Das ist ein unglaublicher Augenblick für Blizzard. In nur wenigen Tagen veröffentlichen unsere Teams World of Warcraft: The War Within während dieses aufregenden Jahres voller Meilensteine für Warcraft. Im Oktober erweitern sie die Welt von Sanktuario mit Diablo IV: Vessel of Hatred und liefern fortwährend neue, kreative Inhalte und Zusammenarbeiten für Overwatch 2.“, so Johanna Faries, Präsidentin von Blizzard Entertainment. „Wir sind sehr stolz darauf, die Arbeit unserer vielen Kolleg vorstellen zu dürfen, und hier auf der gamescom Seite an Seite mit unseren tollen Communitys gemeinsam zu feiern.“

Zu den weiteren Highlights von Blizzard während der Opening Night Live und gamescom zählen:

Die weltweite Veröffentlichung von World of Warcraft: The War Within am 26. August, mit Vorabzugang ab dem 23. August 01:00 Uhr MESZ.

Die erste Warcraft-Direct der Welt wird gegen Jahresende veranstaltet. Dort werden die Teams mehr über ihre Pläne für die Zukunft enthüllen.

Besondere Events im Spiel zur Feier von 20 Jahren World of Warcraft starten Ende Oktober. In diesen Events können Spieler mehr über die Geschichte Azeroths erfahren und zugleich Belohnungen erhalten.

Mithilfe von VR können Besucher auf dem Messegelände einen aufregenden Flug durch die Lüfte über Dalaran, sowie die Invasion der sagenhaften Stadt aus nächster Nähe erleben.

Zur Feier von 30 Jahren Warcraft gibt es in Overwatch 2 den ersten neuen Skin für Widowmaker, die sich im September als Sylvanas Windläufer der Horde anschließt.

Auf dem Messegelände wird sich Overwatch 2 an einem Stand gemeinsam mit Porsche präsentieren und ihre Zusammenarbeit mit einer lebensgroßen D.Va-Statue hervorheben, die dem neuen, komplett elektrischen Macan nachempfunden wurde. Die Fans sind eingeladen, eine legendäre Karte in der echten Welt zu erkunden.

Brent Gibson, Game Director für Diablo IV: Vessel of Hatred schloss sich Faries auf der Bühne an, um den Enthüllungstrailer für die Mercenaries der am 8. Oktober erscheinenden Erweiterung vorzuführen.

Vessel of Hatred ermöglicht neue Spielweisen:

Mercenaries – gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die Seite an Seite mit den Spieler:innen kämpfen können.

Die Unterstadt von Kurast – ein neuer Dungeon mit mehreren Phasen.

Die dunkle Zitadelle – ein neuer PvE-Dungeon, der im Co-op gespielt werden kann.

Hier ist der Trailer für euch:

Blizzards Ankündigungen sind aber nur ein kleiner Teil der großen Erlebnisse, die die Spieler auf der gamescom erwarten. Weitere Details folgen jetzt im Xbox-Stream am 21. August, um 15:00 Uhr MESZ.