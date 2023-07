Diablo IV: Was ihr für den Saisonfortschritt tun müsst

Ab dem 20. Juli startet neben der ersten Saison für Diablo IV, ebenso der erste Battle Pass des Spiels. Die Geschichte um das Böse in Sanktuario wird dazu mit einer neuen Episode erzählt, in der ihr Cormond helfen werdet, die Welt von dem Bösen zu befreien.

Neben der weiter geführten Geschichte freuen sich die Spieler ebenso auf die Extras, die sie durch den Fortschritt in einer Saison erhalten können. Allerdings ist vielen nicht ganz klar, wie sie einen Fortschritt in der Saison erzielen und was sie machen müssen, um neue Transmogs oder Items freizuspielen.

Blizzard bestätigte bereits dazu, dass ihr keinen Premium Battle Pass für das Spielen der Saison-Inhalte benötigen werdet. Euer aktuell gespielter Charakter, unabhängig, ob es ein Soft oder Hardcore Charakter ist, wird allerdings nicht für den Saisonfortschritt genutzt werden können.

Es ist somit erforderlich, dass ihr einen neuen Charakter erstellt. Saison-Erfahrene werden diesen Ablauf bereits aus Diablo 3 kennen. Wichtig ist aber, dass ihr vor dem Eintritt in die Saison das Spiel zumindest einmal durchgespielt haben solltet.

Bis zum 20. Juli habt ihr dazu noch Zeit, denn der Kampagnen-Abschluss birgt einige Boni für die neuen Charaktere. Zum einen könnt ihr die Story direkt bei der Charaktererstellung überspringen, zum anderen profitieren die neuen Charaktere direkt von den Boni eures ersten Charakters.

Lilith’s Statuen, die ihr bereits im ersten Durchgang gefunden habt, werden für euren neuen Charakter als gefunden markiert. Der Neustart beginnt somit direkt mit ein paar Bonuspunkten, es lohnt sich diese somit jetzt auch noch zu sammeln.

Sämtliche Gegenstände, die ihr innerhalb einer Saison aufnehmt, werden nach dem Ende der Saison auf euren normalen Realm übertragen. Sondermechaniken wie jetzt die verderbten Herzen in Saison eins hingegen verschwinden.

Nach einer Saison könnt ihr so mit eurem neuen Charakter einfach weiterspielen. In der zweiten Saison geht der Spaß dann von vorn los. Blizzard designt die Saison immer etwas anders, so bleibt der Reiz hereinzuschauen. In der kommenden Saison ist es das verdorbene Herz, welches es in der zweiten Saison nicht mehr geben wird. Ihr seht, so kompliziert ist das Spielen der Saison somit nicht.

Für Battle Pass Käufer bietet das ganze etwas mehr Abwechslung. Während des Spiels sammeln sie Punkte für den Pass, um diesen damit aufzuleveln. Insgesamt kommen die Käufer des Passes somit auf bis zu 90 Stufen, die es zu erspielen gilt. In jeder Stufe werden diese eine Belohnung erhalten, welche unterschiedlich ausfällt. Mal ist es einfach Gold, mal neue legendäre Aspekte und ein anderes Mal eine Schriftrolle der Amnesie. Mit dieser Schriftrolle habt ihr die Möglichkeit, einmal kostenlos eure verteilten Fertigkeiten zurückzusetzen. Schließt ihr den Pass komplett ab, winkt dazu ein einzigartiger Titel für euch.

Falls ihr noch Fragen zu Diablo IV habt, stellt sie gerne in die Kommentare und möglicherweise kann jemand aus der Community weiterhelfen.