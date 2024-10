Diablo IV: Was ihr vor der Veröffentlichung von Vessel of Hatred wissen müsst

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Blizzard Entertainment verrät, was ihr vor der Veröffentlichung von Diablo IV Vessel of Hatred wissen müsst.

Das nächste Kapitel von Diablo IV steht vor der Tür! Bevor ihr die Dschungel von Nahantu erkundet, solltet ihr einen Blick in unseren neuesten Blogartikel werfen, damit ihr für den Start von Vessel of Hatred am 8. Oktober um 01:00 Uhr MESZ gewappnet seid.

Schaltet außerdem am 2. Oktober den Livestream zur Vorveröffentlichung ein und erhaltet vom Team einen detaillierten Einblick in die Inhalte, die mit Saison 6 und der Erweiterung „Vessel of Hatred“ veröffentlicht werden.

WAS IHR WISSEN MÜSST

Vessel of Hatred und die nächste Saison erscheinen am 8. Oktober um 01:00 Uhr MESZ. Die Erweiterung kann auf Battle.net, Xbox und PlayStation vorab heruntergeladen werden. Steam-Benutzer können das Update herunterladen, wenn Vessel of Hatred am 8. Oktober um 01:00 Uhr MESZ veröffentlicht wird.

Die Erweiterung kann auf Battle.net, Xbox und PlayStation vorab heruntergeladen werden. Steam-Benutzer können das Update herunterladen, wenn Vessel of Hatred am 8. Oktober um 01:00 Uhr MESZ veröffentlicht wird. Zum Spielen der Kampagne von Vessel of Hatred benötigt ihr die Erweiterung „Vessel of Hatred“. Um euch gleich in die Kampagne von Vessel of Hatred zu stürzen, könnt ihr bei der Erstellung eines neuen Charakters die Option „Kampagne überspringen“ wählen.

Um euch gleich in die Kampagne von Vessel of Hatred zu stürzen, könnt ihr bei der Erstellung eines neuen Charakters die Option „Kampagne überspringen“ wählen. Vessel of Hatred enthält umfangreiche Updates, die für alle Spieler von Diablo IV verfügbar sind. Zu diesen Updates gehören Änderungen an den Systemen des Stufenaufstiegs, der Schwierigkeitsstufen, den Paragons und vieles mehr. In unserem Blog findet ihr eine Übersicht der Neuerungen, die für das Grundspiel und die Erweiterung anstehen.

Zu diesen Updates gehören Änderungen an den Systemen des Stufenaufstiegs, der Schwierigkeitsstufen, den Paragons und vieles mehr. In unserem Blog findet ihr eine Übersicht der Neuerungen, die für das Grundspiel und die Erweiterung anstehen. Neue Belohnungen warten. Wenn ihr euch bei Diablo IV anmeldet, könnt ihr euch im Shop im Spiel zur Feier der Veröffentlichung von Vessel of Hatred drei neue Gegenstände abholen. Zwischen dem 8. Oktober und dem 8. November erhaltet ihr für den Abschluss der Dunklen Zitadelle neben der wöchentlichen Belohnungstruhe ein Nahantu-Katzenreittier.

Wenn ihr euch bei Diablo IV anmeldet, könnt ihr euch im Shop im Spiel zur Feier der Veröffentlichung von Vessel of Hatred drei neue Gegenstände abholen. Zwischen dem 8. Oktober und dem 8. November erhaltet ihr für den Abschluss der Dunklen Zitadelle neben der wöchentlichen Belohnungstruhe ein Nahantu-Katzenreittier. Zwischen dem 8. Oktober und 5. November sind außerdem jede Woche Twitch-Drops verfügbar, die euch mit kosmetischen Gegenständen belohnen. Verschenkt oder kauft 2 Twitch-Abonnements in der Kategorie „Diablo IV“, um das neue Reittier „Geist der Eroberten“ zu erhalten. Für vier Abonnements bekommt ihr die Reittierrüstung „Ruhm des Siegers“.

Solltet ihr beim vorzeitigen Herunterladen oder bei der Veröffentlichung auf Probleme stoßen, kontaktiert die Entwickler über die Foren von Diablo IV, den X-Account von Blizzard CS EU DE oder über das Kundendienstportal.

Blizzard: „Von der Ankündigung von Vessel of Hatred auf der BlizzCon 2023 bis zur Veröffentlichung fast ein Jahr später war es eine außergewöhnliche Reise. Wir haben zahllose Stunden damit verbracht, diese neue Erweiterung für Diablo IV zu entwickeln, und können es kaum erwarten, uns nächste Woche gemeinsam mit euch in die Action zu stürzen. Ohne euer Feedback und eure Unterstützung hätten wir das niemals geschafft. Vielen Dank für alles! Die Geistgeborenen und viele Abenteuer erwarten euch in den tiefen Dschungeln von Teganze.“

Zur Einstimmung gibt es hier noch einmal den Trailer zu sehen: