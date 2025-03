Diablo IV: Zeit für Schabernack und Raffgier

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Event ‚Marsch der Goblins‘ beginnt am 4. März in Diablo IV.

In Sanktuarios Schattenseite ist es wieder Zeit für Schabernack und Raffgier, denn das Event Marsch der Goblins beginnt in Diablo IV.

Zwischen dem 4. März um 19:00 Uhr und dem 11. März um 19:00 Uhr treiben die Schatzgoblins und ihre unersättlichen Artgenossen im ganzen Land ihr Unwesen und sorgen in jeder Stadt, in jedem Dungeon und in jeder Hütte für Chaos. Tötet sie, um Ansehen und begehrte Belohnungen zu ergattern!

Doppelter Ärger, dreifache Schätze

Erhöhte Goblinaktivität: Die Schatzgoblins sind los und ihre scheuen Horden sind größer und ergiebiger denn je. Kämpft gegen größere und häufiger auftauchende Horden von Schatzgoblins, entdeckt Schreine der Gier und stellt euch dem Weltboss Knorzer der Goldverdammte.

Die Schatzgoblins sind los und ihre scheuen Horden sind größer und ergiebiger denn je. Kämpft gegen größere und häufiger auftauchende Horden von Schatzgoblins, entdeckt Schreine der Gier und stellt euch dem Weltboss Knorzer der Goldverdammte. Ansehen und Belohnungen: Je mehr Goblins ihr tötet, desto höher steigt Euer Ansehen und desto mehr Belohnungen erhaltet ihr.

Je mehr Goblins ihr tötet, desto höher steigt Euer Ansehen und desto mehr Belohnungen erhaltet ihr. Neue Goblinvarianten:

Ector der Widerwärtige: Lässt Handwerksmaterialien fallen, darunter Obduzit auf Qualstufen. Goldener Baron: Dieser Goblin kann nie genug Gold haben und lässt während Höllenfluten bergeweise Gold und Anomale Glut fallen. Funkelnder Prym: Prym hat Edelsteine, Runen und Zerstreute Prismen dabei, die sich gut in Eurer Sammlung machen werden. Murl der Neugierige: Murl wacht über Obolusse und ist dank seiner violetten Farbe unübersehbar. Syrus von Gallert: Diese Variante teilt sich beim Tod in mehrere Goblins auf, die legendäre Gegenstände und mehr fallen lassen. Fedric der schillernde Alte: Die seltenste Legende von allen. Dieser Gott der Goblins beschert euch mythische einzigartige Gegenstände sowie Prächtige Funken – falls ihr ihn finden könnt.



Diese neuen Goblinvarianten verbleiben nach dem Event auf den ewigen und saisonalen Realms, damit die Jagd niemals endet.

Weitere Informationen über Marsch der Goblins erfahrt ihr auf dem offiziellen Diablo-Blog.