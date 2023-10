Diablo IV: Zusammenfassung des Lagerfeuerchats

Im neuesten Lagerfeuerchat zu Diablo IV haben sich die Entwickler über die Neuerungen und Anpassungen des Spiels geäußert.

Die Entwickler verkünden: „In unserem neuesten Lagerfeuerchat hat sich Associate Director of Community Adam Fletcher mit Mitgliedern des Entwicklungsteams zusammengesetzt, um zusätzliche Updates in Patch 1.2.0 zu besprechen, die mit Saison des Blutes erscheinen. Darunter Balanceänderungen zu Klassen und Schaden, Aktualisierungen zu Widerständen und Gegenständen, neue einzigartige Gegenstände und vieles mehr. Diese Änderungen gehen am 17. Oktober live, doch wir haben im Verlauf der Saison mit dem Ende Oktober anstehenden Patch 1.2.1 noch mehr geplant. Ein großer Teil des Spaßes in Diablo IV besteht darin, Builds zu entdecken, die einzigartig zu einem bestimmten Spielstil passen. Die Änderungen sind darauf ausgerichtet, eben solches Experimentieren zu ermutigen, ohne es den Spieler zu nehmen, sich mächtig zu fühlen.“