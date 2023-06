Diablo IV: Zwei Erweiterungen in der Mache

Ab heute ist Diablo IV für Xbox, PlayStation und PC erhältlich. Doch wer glaubt, Blizzard würde jetzt eine ruhige Kugel schieben, der irrt sich höllisch.

Bekanntlich wird das Action-Rollenspiel mit saisonalen Inhalten und einem Pass ausgestattet. Die erste Season hat man schon abgeschlossen und die Arbeiten an der zweiten laufen, wie Rod Fergusson im Interview mit Kinda Funny Games verriet.

Aber das war längst nicht alles. Zwei Erweiterungen für Diablo IV sind ebenfalls bei Blizzard in der Mache.

„Während ich hier sitze, stehen wir kurz vor dem Start des Hauptspiels, wir schließen die erste Season ab, wir arbeiten an der zweiten Season, wir arbeiten an der ersten Erweiterung, wir beginnen mit der zweiten Erweiterung – all das passiert in diesem Moment, und wir haben das Spiel noch nicht einmal auf den Markt gebracht.“