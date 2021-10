Die by the Blade: Schwertkampf-Action-Spiel für 2022 angekündigt

Autor:, in / Die by the Blade

Das japanisch inspirierte Cyberpunk-Spiel Die by the Blade soll 2022 für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC veröffentlicht werden.

Der britische Spiele-Publisher Kwalee gibt bekannt, den mit Spannung erwarteten Titel Die by the Blade von Grindstone und Triple Hill Interactive im Jahr 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Xbox One und Nintendo Switch zu veröffentlichen und damit eine einzigartige Mischung aus rasanter Schwertkampf-Action, dynamischem One-Hit-Kill-Kampf, verschiedenen Waffen-Spielstilen und Online-Multiplayer zu bieten.

Inspiriert von legendären Titeln wie Bushido Blade, Way of the Samurai und der Dark Souls-Reihe kommt Die by the Blade mit der Unterstützung des Publishing-Partners Kwalee auf PC und Konsolen. Entwickelt von Grindstone und Triple Hill Interactive, werden die Spieler im nächsten Jahr mit Die by the Blade eine neue Version des Kampfgenres erleben, in dem jeder Zug zählt.

Seht euch hier den Announcement Trailer zu Die by the Blade an:

Jede Waffe in Die by the Blade verbindet strategisches Gameplay mit einem brutalen, kalkulierten Touch und definiert das Moveset der vielfältigen Liste anpassbarer Charaktere. Vom feinen Präzisionsschwung des Katana über die schnelle, taktische Manövrierfähigkeit des Wakizashi bis hin zum schweren, brutalen Rhythmus des Nodachi bietet jede Waffe unterschiedliche Spielstile in spannenden 1v1-Kämpfen im Online- und Einzelspielermodus.

Mit einem Team aus Gaming-Veteranen, darunter der Mitbegründer von Codemasters, der Entwickler von NBA Jam und andere hochrangige Führungskräfte, hat Kwalee für seine Ambitionen im PC- und Konsolenbereich eine erfahrene Abteilung mit Premium-Indie- und AAA-Titeln gegründet.

„Triple Hill Interactive ist ein fantastisches Entwicklerteam, und als großer Fan von Bushido Blade könnte ich nicht glücklicher sein, dass Kwalee mit ihnen zusammenarbeitet, um das wilde One-Hit-Kill-Spiel Die by the Blade im nächsten Jahr für PC- und Konsolenspieler zu veröffentlichen“, betont Max Everingham, Head of PC & Console Publishing bei Kwalee.

„Wir freuen uns sehr, Kwalee als globalen Publisher für Die by the Blade begrüßen zu dürfen“, kommentiert Peter Nagy, Gründer und CEO von Grindstone. „Es ist aufregend, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der unsere Vision und Begeisterung für das Spiel teilt, und mit ihrer Publishing-Expertise freuen wir uns auf einen weltweiten Multiplattform-Launch im Jahr 2022.“

Mit sieben spielbaren Charakteren, die alle eine einzigartige Hintergrundgeschichte haben, und einer breiten Palette von Anpassungsoptionen haben die Spieler die Möglichkeit, ihren kosmetischen Stil anzupassen, bevor sie ihr Können in Spielmodi wie Turnieren, Online-Ranglistenmodi und mehr unter Beweis stellen.

Features von Die by the Blade