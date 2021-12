Die Matrix erwacht: Ein Unreal Engine 5-Erlebnis: Nächste Generation von atemberaubendem Fotorealismus

Was passiert, wenn man die leistungsstärkste Spiele-Engine der Welt mit modernster Konsolentechnologie kombiniert? Die Matrix erwacht: Ein Unreal Engine 5-Erlebnis ist eine neue technische Demo, die genau das zeigt.

Sie wurde von Mitgliedern des ursprünglichen „Matrix“-Filmteams, darunter Lana Wachowski, James McTeigue und John Gaeta, in Zusammenarbeit mit Teams von Epic Games und Partnern entwickelt und bietet einen Einblick, wie interaktives Storytelling und Unterhaltung mit der Unreal Engine 5 in Zukunft aussehen könnten.

Weder Spiel noch Film, sondern eine Kombination aus beidem

Die Demomorphose von einem Kinofilm mit unglaublich realistischen digitalen Nachbildungen von Keanu Reeves und Carrie Anne-Moss zu einem hochoktanigen interaktiven Erlebnis mit Verfolgungsjagden und rasanter Third-Person-Shooter-Action.

Die Fahr- und Schießsequenz ist bei jedem Durchlauf einzigartig. Das liegt daran, dass die Autounfälle in Echtzeit mit dem Hochleistungs-Physiksystem Chaos der Unreal Engine simuliert werden, so dass derselbe Unfall nie zweimal vorkommt.

Ähnlich wie Filmemacher eine Stadt erkunden, um die besten Straßen für ihre Geschichte zu finden, erkundete das Team verschiedene kreative Optionen für den Filminhalt, indem es mit Autos durch die virtuelle Stadt fuhr, um überzeugende Aufnahmen zu machen. Da dieser Prozess in der virtuellen Umgebung stattfand, gab es nicht die physischen Einschränkungen wie in der realen Welt – zum Beispiel die stundenlange Fahrt von einem Ort zum nächsten.

Alles in der Demo spielt sich in einer riesigen offenen Stadt ab, die sich über 16 Quadratkilometer erstreckt. Die weitläufige Metropole enthält sieben Millionen instanzierte Objekte, die jeweils aus Millionen von Polygonen bestehen, darunter siebentausend Gebäude, 45.073 geparkte Autos (von denen 38.146 fahrbar sind), über 260 km Straßen, 512 km Bürgersteige und Tausende von Kreuzungen, Laternen und Schächten.

Die Demo ist in der Lage, diese geometrische Komplexität dank Nanite, dem virtualisierten Mikropolygon-Geometriesystem von Unreal Engine 5, zu bewältigen. Nanite ist eine Technologie der nächsten Generation, die in der Lage ist, Milliarden von Polygonen zu verarbeiten und zu streamen und so ein außergewöhnlich hohes Maß an Details und visueller Wiedergabetreue zu liefern. Ein leistungsfähiges System zur Audiogenerierung bildet die Geräusche einer belebten Stadt nach und verstärkt so das Gefühl der Präsenz im Erlebnis.

Die virtuelle Stadt ist beeindruckend fotoreal und nutzt die leistungsstarken Beleuchtungssysteme der Unreal Engine, um eine äußerst realistische Beleuchtung und Reflexionen in den interaktiven Teilen der Demo zu liefern und schöne, realistische weiche Schatten der Charaktere im filmischen Element zu erzeugen.

Eine Stadt ist natürlich mehr als nur Ziegel und Mörtel – es ist das geschäftige Treiben einer Vielzahl von Menschen, die ihren Geschäften nachgehen. Tausende von digitalen Menschen und Fahrzeugen wimmeln durch die Stadt, angetrieben von Systemen künstlicher Intelligenz. Da diese Akteure Teil einer globalen Simulation sind, die ständig ausgewertet wird, existieren sie unabhängig davon, ob Sie sie sehen oder nicht – was bedeutet, dass sie viel glaubwürdiger handeln.

Nach den beeindruckenden Demos, die der Entwickler The Coalition in diesem Sommer erstellt hat, wurde das Team an Bord geholt, um zu untersuchen, wie die Unreal Engine 5 das volle Potenzial der Xbox-Konsolenhardware ausschöpfen kann.

Mit ihrer Hilfe konnte das Erlebnis nicht nur auf der Xbox Series X, sondern auch auf der Series S mit einer beeindruckenden Leistung und Qualität ausgeführt werden – ein Beweis dafür, dass Next-Gen-Inhalte auf der gesamten Bandbreite heutiger Konsolen erlebt werden können, wovon Spieler und Unreal Engine-Entwickler gleichermaßen profitieren.

Die Matrix erwacht: Ein Unreal Engine 5-Erlebnis zeigt, wie die nächste Generation interaktiver Erlebnisse atemberaubenden Fotorealismus, unglaublich reichhaltige und komplexe offene Welten und immer fesselndere Action bieten wird.

Ladet euch jetzt Die Matrix erwacht: Ein Unreal Engine 5-Erlebnis für Xbox Series X/S herunter.