Die Matrix erwacht: Ein Unreal Engine 5-Erlebnis: So unterstützte The Coalition das ambitionierte Projekt

Auf den Game Awards viel der Startschuss für Die Matrix erwacht: Ein Unreal Engine 5-Erlebnis. Die spielbare Technik-Demo entstammt einer Zusammenarbeit von Mitgliedern des Matrix-Filmteams sowie Epic Games und weiteren Partnern wie The Coalition.

Ziel ist es einen ersten Einblick in die Zukunft des interaktiven Storytellings und Spielerlebnisses auf Basis der Unreal Engine 5 zu bieten.

Gears-Entwickler The Coalition konnte das Projekt vor allem durch seine jahrelange Erfahrung mit der Unreal Engine als auch einjähriger Arbeit mit der Early Access-Version der Unreal Engine 5 tatkräftig unterstützen.

Besonders den technischen Aspekten der Versionen für Xbox Series X|S und Windows-PCs kam dies zugute, wie Kate Rayner, Studio Technical Director von The Coalition im Interview mit Larry Hryb darlegt:

„Wir haben mit Epic an der ersten Unreal Engine 4-Unterstützung für Xbox Series X zusammengearbeitet, als die neue Konsole im März 2020 enthüllt wurde. Wir haben später ein natives Update für Gears 5 auf der Xbox Series X|S veröffentlicht, das visuelle Verbesserungen wie SSGI, verbesserte Material- und Texturdetails hinzufügte und unsere 4k-Echtzeit-Cinematics auf 60 FPS erhöhte, während gleichzeitig der Multiplayer-Modus um einen 120-FPS-Leistungsmodus ergänzt wurde. Dadurch haben wir gelernt, wie wir etwas für diese Hardware so optimieren können, dass sich sowohl Optik als auch Performance verbessern.“

„Unreal Engine 5 hat sich gegenüber der „Early Access“-Version in den letzten Monaten weiter verbessert, sowohl in Bezug auf Leistung als auch Qualität. Die Matrix erwacht: Ein Unreal Engine 5 Erlebnis ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie alle Systeme von UE5 zusammenkommen, um etwas Besonderes und spürbares Next-Gen zu erschaffen. Vor allem hat es uns wirklich in Bezug auf das Potenzial für Raytracing für Schatten und Lumen begeistert, Nanite im Rahmen der Virtual Shadow Maps und das neue World Partition System, das alles miteinander verbindet. Mit diesen technischen Fortschritten war es nie besser, ein Gamer zu sein.“