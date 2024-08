Die Schlümpfe: Abenteuer im Traumland: Entwickler-Diary über die Entstehung

Die Macher von Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland (The Smurfs – Dreams) sprechen in einem Making-of-Video über das Spiel und ihren kommenden Titel.

Seht euch das Entwicklertagebuch weiter unten an und erfahrt mehr über das Design des Universums über das Gameplay bis hin zur Zusammenarbeit mit Peyo Company. Entdeckt die Reise hinter die Kulissen, die euch in den wildesten Träumen eurer Lieblingsschlümpfe und der Macher von Ocellus Service erwartet.

Über das Spiel: Gargamel hat einen neuen teuflischen Plan ausgeheckt, um die Schlümpfe zu fangen. Der berüchtigte Bösewicht hat die Sarsaparilla-Sträucher, die köstliche Lieblingsspeise der Schlümpfe, mit einem raffinierten Zauber belegt, der sie in einen tiefen Schlaf versetzt.

Spieler begeben sich auf eine traumhafte Expedition, bei der sie sich der Herausforderung stellen müssen, alle Schlümpfe zu erwecken, bevor der teuflische Gargamel das Dorf erreicht. Diese epische Reise wird Spieler in ein ebenso aufregendes wie unvorhersehbares Schlumpferlebnis stürzen, denn die Welt der Träume kann sich auf einen Schlag in einen dunklen Albtraum verwandeln. Das Schicksal von Schlumpfhausen liegt in den Händen der Spieler. Um es zu retten, müssen sie sich auf eine Reise in die entlegensten Winkel der fantastischen Schlumpfwelt begeben!

Features:

Solo oder Koop – Spieler müssen Gargamels machiavellistische Pläne allein oder gemeinsam mit einem Freund, für ein schlumpfiges Zwei-Spieler-Erlebnis, vereiteln.

– Spieler müssen Gargamels machiavellistische Pläne allein oder gemeinsam mit einem Freund, für ein schlumpfiges Zwei-Spieler-Erlebnis, vereiteln. Taucht ein in die Fantasie der Schlümpfe – Jeder Traum entfaltet ein einzigartiges Spielabenteuer mit eigenem Zubehör, Rätseln und Überraschungen.

– Jeder Traum entfaltet ein einzigartiges Spielabenteuer mit eigenem Zubehör, Rätseln und Überraschungen. Ein Abenteuer steht bevor – Spieler erkunden 4 verträumte Welten mit 12 Levels und 16 Mini-Levels, die es zu bewältigen gilt, und entdecken die Geheimnisse von Schlumpfhausen.

– Spieler erkunden 4 verträumte Welten mit 12 Levels und 16 Mini-Levels, die es zu bewältigen gilt, und entdecken die Geheimnisse von Schlumpfhausen. Ein anpassbarer Charakter – Spieler sammeln alle magischen Kugeln, um jeden Schlumpf aufzuwecken und das Dorf wieder zum Leben zu erwecken. Sie sammeln Schnittmuster, um ihren Charakter mit neuer Kleidung auszustatten und schalten auf ihrer Reise verschiedene Überraschungen frei.

– Spieler sammeln alle magischen Kugeln, um jeden Schlumpf aufzuwecken und das Dorf wieder zum Leben zu erwecken. Sie sammeln Schnittmuster, um ihren Charakter mit neuer Kleidung auszustatten und schalten auf ihrer Reise verschiedene Überraschungen frei. Eine magische künstlerische Richtung – Ein einzigartiger und farbenfroher künstlerischer Stil, der sich verändert, während die Spieler verschiedene Träume erkunden.

Egal, ob allein oder mit einem Freund: Spieler können in bezaubernde oder albtraumhafte Welten eintauchen und erforschen die Träume ihrer Lieblingsschlümpfe.

In diesem Abenteuer hat jeder Schlumpf seine eigenen Spezialfähigkeiten und es gibt Level mit abwechslungsreichem Gameplay. Der 3D-Plattformer bietet spannende Herausforderungen und fesselnde Rätsel, die es zu lösen gilt, und lässt Spieler in eine magische Welt eintauchen, in der die Fantasie zum Leben erwacht.

Das Spiel ist für den 24. Oktober 2024 für PlayStation 5, Playstation 4 und Nintendo Switch in physischer und digitaler Version sowie für PC (Steam, GOG, Microsoft Store, Epic Game Store) und Xbox One|Series in digitaler Version geplant.