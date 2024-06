Die Schlümpfe: Abenteuer im Traumland: Release-Termin im Oktober geschlumpft

Was geht wohl im Kopf eines schlafenden Schlumpfes vor sich? Am 24. Oktober 2024 kann man die Antwort auf diese Frage herausfinden, denn dann erscheint das neue Abenteuer im Universum der Schlümpfe: Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland.

In diesem 3D-Plattformer von Ocellus Services für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC treffen die fantastischsten Träume auf die dunkelsten Albträume.

Features:

Solo oder Koop – Spieler müssen Gargamels machiavellistische Pläne allein oder gemeinsam mit einem Freund, für ein schlumpfiges Zwei-Spieler-Erlebnis, vereiteln.

Taucht ein in die Fantasie der Schlümpfe – Jeder Traum entfaltet ein einzigartiges Spielabenteuer mit eigenem Zubehör, Rätseln und Überraschungen.

Ein Abenteuer steht bevor – Spieler erkunden 4 verträumte Welten mit 12 Levels und 16 Mini-Levels, die es zu bewältigen gilt, und entdecken die Geheimnisse von Schlumpfhausen.

Ein anpassbarer Charakter – Spieler sammeln alle magischen Kugeln, um jeden Schlumpf aufzuwecken und das Dorf wieder zum Leben zu erwecken. Sie sammeln Schnittmuster, um ihren Charakter mit neuer Kleidung auszustatten und schalten auf ihrer Reise verschiedene Überraschungen frei.

Eine magische künstlerische Richtung – Ein einzigartiger und farbenfroher künstlerischer Stil, der sich verändert, während die Spieler verschiedene Träume erkunden.

Egal, ob allein oder mit einem Freund: Spieler können in bezaubernde oder albtraumhafte Welten eintauchen und erforschen die Träume ihrer Lieblingsschlümpfe.

In diesem Abenteuer hat jeder Schlumpf seine eigenen Spezialfähigkeiten und es gibt Level mit abwechslungsreichem Gameplay. Der 3D-Plattformer bietet spannende Herausforderungen und fesselnde Rätsel, die es zu lösen gilt, und lässt Spieler in eine magische Welt eintauchen, in der die Fantasie zum Leben erwacht.

Den Gameplay-Reveal-Trailer gibt es hier:

Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland ist das jüngste Projekt von Ocellus Services, die für Spiele wie Marsupilami: Hoobadventure bekannt sind. Dieser von Kritikern und Spielern gleichermaßen gelobte Plattformer hauchte der kultigen Figur neues Leben ein.