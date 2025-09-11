Die Sims 4: Auf ins Abenteuer! zeigt neue Inhalte im Deep-Dive-Trailer

Die Sims präsentiert heute den Gameplay-Deep-Dive-Trailer zum neuen Die Sims 4 Auf ins Abenteuer!-Erweiterungspack, das am 02. Oktober 2025 für EA app, den Epic Games Store, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein wird.
Das Erweiterungspack heißt Spieler in der neuen Welt Gibbi Point willkommen, wo unter anderem drei einzigartige Ausflugsziele auf sie warten: das Ferienlager „Camp Gibbi Gibbi“, der ruhige Rückzugsort „Blühende Erholung“ sowie das romantisch gestaltete „Voll Verschossen“.
Zusätzlich können Spieler eigene individuelle Schauplätze als Ausflugsort entwerfen und ganz ihren Bedürfnissen anpassen. Auch neue Fähigkeiten lassen sich in Gibbi Point entwickeln, darunter Papierbastelei, Insektenkunde, Kunstspringen und Bogenschießen. Zudem eröffnet sich eine neue berufliche Laufbahn als Parkmitarbeiter mit Fokus auf Tätigkeiten im Freien.
Ganz gleich, ob Sims aufregende Erlebnisse suchen, sich nach ein wenig Wettbewerb sehnen oder eine kleine Pause vom Alltag brauchen – Die Sims 4 Auf ins Abenteuer! bietet ein breites Spektrum an neuen Aktivitäten und Erfahrungen.
Den Gameplay-Deep-Dive-Trailer zu Die Sims 4 Auf ins Abenteuer! gibt es hier:
Wow, „Auf ins Abenteuer!“ sieht echt spannend aus! 🎒
Gibbi Point scheint eine richtig vielseitige neue Welt zu sein – Camp Gibbi Gibbi, der Rückzugsort „Blühende Erholung“ und „Voll Verschossen“ bringen eine schöne Mischung aus Action, Entspannung und Romantik. Besonders gefallen mir die neuen Skills wie Bogenschießen oder Insektenkunde – sowas sorgt für Abwechslung im Sims-Alltag.
Dass man eigene Ausflugsorte gestalten kann, finde ich super – ist doch was Besonderes, wenn man Orte kreieren kann, die genau zum eigenen Spielstil passen. Und die Karriere als Parkmitarbeiter klingt auch interessant, vor allem draußen tätig sein zu können.
Bin gespannt, wie gut das alles dann umgesetzt wird und ob die neuen Inhalte auch genug Tiefe haben. Wer wartet auch schon sehnsüchtig auf den 2. Oktober?
Auch mit den Sims konnte ich nie was anfangen