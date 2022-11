Die Sims 4: Das kreative Chaos eines Sim beginnt

Kreativität in Leben, Liebe und Lifestyle. Das alle macht die Sims zu dem, was wir wollen. Das Leben beginnt jetzt.

Ihr wolltet schon immer über ein Leben bestimmen? Es aufbauen und kontrollieren? Dann habt ihr jetzt die Chance dazu, denn Die Sims 4 ist nun kostenlos für alle. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und erstellt euren Sim nach euren Wünschen, zieht in ein Haus und baut es zu eurem Traumhaus um wie ihr es haben wollt. Erfüllt die Aufgaben, die euch gestellt werden oder dreht vollkommen am Rad. Das alles ist möglich in Die Sims 4.

So könnt ihr euch in den 2 Videos einen kleinen Einblick in den Charakter-Editor und ins Gameplay verschaffen. Schaut rein, lasst euch inspirieren und gebt dann ein bisschen Feedback, was euch in der Zeit alles passiert ist.

