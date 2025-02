Die Sims 4: Die Sims feiert 25. Geburtstag

Electronic Arts feiert heute den 25. Geburtstag der Kultreihe Die Sims. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2000 begeistert Die Sims Spieler auf der ganzen Welt mit endloser Kreativität und einzigartigem Charme.

Die bekannte Lebenssimulation und das Popkultur-Phänomen hatte zunächst bescheidene Anfänge, entwickelte sich aber schnell zu einer der meistverkauften Videospielserien aller Zeiten – bis heute haben mehr als 500 Millionen Spieler das Spiel gespielt.

Mit dem 25. Geburtstag ist das Engagement für Innovation und Kreativität unverändert und durch fortlaufende Erweiterungen werden Simmer auf der ganzen Welt inspiriert und verbunden.

500 Millionen Mal Danke

Mit der Veröffentlichung von Die Sims wurde der Grundstein für das Genre der Lebenssimulationen gelegt, das heute zu den am schnellsten wachsenden Segmenten der Videospielindustrie zählt. Die Sims gehört nach wie vor zu den führenden Vertretern des Genres, spricht ein vielfältiges Publikum auf der ganzen Welt an und fördert eine der größten Gaming-Communities, insbesondere unter weiblichen Fans.

„Die Sims ist mehr als nur ein Spiel – es ist eine Unterhaltungsplattform, die eine Leinwand für Kreativität und ein Medium zum Geschichtenerzählen bietet und die von unserer weltweiten Gemeinschaft von Simmer bereichert wird“, sagt Kate Gorman Revelli, Vice President und General Manager von Die Sims. „Wir sind stolz darauf, in den letzten 25 Jahren eine so starke Community mit gemeinsamen Werten aufgebaut zu haben. Während wir diesen Meilenstein zusammen feiern, werfen wir einen Blick auf die Vergangenheit und auf das, was wir bisher erreicht haben – wobei wir stets den Fokus auf die Zukunft von Die Sims beibehalten. Wir haben nur ein Ziel vor Augen: Das Die Sims-Universum zu erweitern, einschließlich weiterer Unterhaltungserlebnisse. In den nächsten 25 Jahren haben wir viel vor: Wir planen unter anderem einen Film, mehr In-Game-Inhalte, Content Creation und soziale Anknüpfungspunkte. Wir fühlen uns daher mehr denn je ermutigt, weiterhin Plattformen aufzubauen, die unsere Community einbeziehen, engagieren, belohnen und begeistern.“

Wo findet die Party statt?

The Sims 25 Hour Livestream

Heute, am 4. Februar, ab 23:00 Uhr, veranstaltet Die Sims den The Sims 25 Hour Livestream – ein episches, globales Event rund um Die Sims. In 25 aufeinanderfolgenden Stunden erwartet Zuschauer gemeinsam mit der Die Sims-Community jede Menge Gameplay, Gewinnspiele und Streams.

Berühmte Fans wie die Sängerin Doja Cat, die Rapperin Latto und das Drag-Queen-Comedy-Duo Trixie Mattel & Katya werden ebenfalls bei diesem einmaligen Erlebnis dabei sein und es zu einem unvergesslichen Ereignis für Fans machen.

Simmer können sich auch auf Auftritte von beliebten Sims-Geschichtenerzähler, Baumeister und Streamer aus der ganzen Welt freuen, darunter Angelo & Lexy, LoserFruit, Cristinini, Dan & Phil, Plumbella, SpringSims, Ironmouse, Ebonix, Krystalogy, Julien, Deligracy, Caryn & Connie und viele weitere. Unter den deutschsprachigen Creator sind u.a. Marvyn Macnificent, Oumi Janta, Simfinity, SimFans.de und SimTimes vertreten.

Fans können am 4. Februar ab 23:00 Uhr auf YouTube, Twitch und TikTok einschalten. Das Segment der deutschsprachigen Creator startet am 5. Februar gegen 18:50 Uhr. Während des gesamten Livestreams gibt es stündliche Gewinnspiele auf dem Die Sims Discord-Server, bei denen besondere Preise gewonnen werden können.

Events zum 25. Geburtstag und neue Updates für Die Sims 4 und Die Sims FreePlay

Heute erscheint ein umfangreiches Die Sims 4 Basisspiel-Update, das über 70 neue Spielobjekte für alle Spieler hinzufügt. Gleichzeitig startet auch das besondere Die Sims 4-Event „Gruß aus der Vergangenheit“.

Fans der Musik in Die Sims 4 werden mit neuen Songs auf Simlisch von bekannten Künstler, wie „Fable“ von Gigi Perez beim Sender für alternative Musik und „XXX“ von Kim Petras auf dem Pop-Sender belohnt. Außerdem können Simmer im Rahmen des Die Sims 4-Events „Gruß aus der Vergangenheit“ das Lied „The Game Song“ von Keke Palmer für den Retro-Sender freischalten.

Spieler von Die Sims FreePlay können an speziellen Events mit Belohnungen teilnehmen und 25 Tage voller Geschenke im Spiel genießen, darunter finden sich einige der legendärsten Objekte aus der Geschichte von Die Sims.

Die Sims ist ikonisch

Die Sims und Die Sims 2 Retro-Wiederveröffentlichungen

Mit der Wiederveröffentlichung von Die Sims und Die Sims 2 im neuen The Sims 25th Birthday Bundle schwelgen Fans in nostalgischen Erinnerungen und erleben die Magie von Die Sims aus den frühen 2000er Jahren. Das Bundle ist weltweit über die EA app, den Epic Games Store und Steam für PC erhältlich.

Merch-Kollektion zum 25. Geburtstag

Eine spezielle Merchandise-Kollektion zum 25. Geburtstag von Die Sims enthält limitierte Kleidung, Retro-Anstecker, eine Gamer-Matte im Stil der 2000er und mehr – erhältlich ab dem 5. Februar 2025 unter shopthesims.com.

Plumbob Green mit Pantone

Alles ist Plumbob Green mit der neuen offiziellen Pantone-Farbe, die in Zusammenarbeit mit dem Pantone Color Institute entwickelt wurde.

Die unverwechselbare Farbe ist eine Hommage an den ikonischen grünen Plumbob von Die Sims, der zu einem Symbol für persönlichen Ausdruck und künstlerische Inspiration geworden ist. Das Pantone Color Institute beschreibt Plumbob Green als intensives gelb-grün, das Vitalität verkörpert.

Mit seinem gesättigten Farbton strahlt sein animiertes Erscheinungsbild eine optimistische Herangehensweise und heitere Einstellung aus. Das kräftige Plumbob Green versprüht eine fröhliche Verspieltheit. Simmer können die Farbe bereits in der Merchandise-Kollektion zum 25. Geburtstag erleben.

Zusammenarbeit mit YouTube

YouTube war stets ein zentraler Treffpunkt für Simmer, um ihre von Die Sims inspirierte Kreativität zu präsentieren, zu streamen und erneut zu erleben. Anlässlich des heutigen Meilensteins rückt Die Sims gemeinsam mit YouTube die Die Sims-Community in verschiedenen Formaten auf YouTube ins Rampenlicht – von einem neuen Effekt bei YouTube Shorts bis hin zu einem Longform-Video in Zusammenarbeit mit Lilsimsie und vielen anderen Die Sims-Creator aus aller Welt.

Es warten einige Überraschungen auf die Fans, einschließlich einer besonderen Verwandlung des YouTube-Logos (bekannt als „Yoodle“), bei der sich zwei legendäre Symbole – das YouTube-Symbol und der Plumbob – zur Feier der Die Sims-Community auf YouTube zusammenschließen.

Die ultimative Die Sims-Playlist auf Spotify

Die Sims haben sich mit Spotify zusammengetan, um den ultimativen Rückblick in Form einer besonderen Playlist zu erschaffen, welche die besten Songs aus den Die Sims-Spielen beinhaltet. Von unvergesslichen Pop-Hits bis hin zu beliebten Indie-Hymnen zelebriert die Playlist die Kunst, die Kreativität und die Partnerschaften, welche die Die Sims-Community seit über zwei Jahrzehnten antreiben. Egal, ob Fans der ersten Stunde oder Die Sims-Neulinge, die gerade erst die Magie von Die Sims entdeckt haben: diese Playlist ist der perfekte Weg, den Soundtrack zu feiern, der so viele Geschichten der Spieler zum Leben erweckt hat.

MySims: Cozy Bundle – Retro-Wiederveröffentlichung

MySims-Fans können sich auf die PC-Veröffentlichung des MySims: Cozy Bundle am 18. März 2025 freuen. Das Bundle, derzeit für Nintendo Switch erhältlich, enthält Retro-Wiederveröffentlichungen zweier von Fans geliebter Spiele: MySims und MySims Kingdom. Hier können Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen, wenn sie bekannte Welten erkunden – gefüllt mit Rätseln, die es zu lösen gilt, Orten, die entdeckt werden wollen, liebenswerten Charakteren mit einzigartigen Persönlichkeiten und jeder Menge Dingen zum Bauen, Bemalen und Dekorieren.

Das MySims: Cozy Bundle für PC kann für EA app, Epic Games Store und Steam vorbestellt werden.