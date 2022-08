Die Sims 4: Erste Outfits-Set und Wüstenoase-Set angekündigt

Autor:, in / Die Sims 4

Die Sims 4 kündigt Erste Outfits-Set und Wüstenoase-Set an

Electronic Arts und Maxis kündigen das „Die Sims 4 Erste Outfits-Set“ und das 2Die Sims 4 Wüstenoase-Set“ an, die in Kürze für PC und Mac über Origin und Steam, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein werden.

Ab dem 1. September ziehen Spieler mit dem Die Sims 4 Erste Outfits-Set am ersten Schultag alle Blicke auf sich, während sie im Die Sims 4 Wüstenoase-Set ab dem 14. September die Sonne genießen.

Die Sims 4 Erste Outfits erlaubt es Spieler, mit verschiedenen Stilen zu experimentieren und ihren Sims-Kindern einen modischen und niedlichen Look zu verleihen. Die jungen Sims können trendige Outfits tragen, die für Geburtstagspartys, die Schule oder einfach für ein Treffen mit Freunden perfekt geeignet sind. Spieler starten mit ihren Sims-Kindern ein lebenslanges Modeabenteuer und erlauben es ihnen, ihre Persönlichkeit mit angesagten Kleidungsstücken wie Jacken im Leo-Print, gemusterten Leggings und farbenfrohen Sonnenbrillen zum Ausdruck zu bringen. Diese legeren Looks benötigen keinen besonderen Anlass, können sich aber dennoch überall sehen lassen.

Mit dem Die Sims 4 Wüstenoase-Set entspannen Sims in ihrer eigenen modernen Oase. Dank luxuriöser Einrichtungsobjekte für drinnen und draußen erschaffen Spieler mit neutralen Tönen, Vorhängen und mehr eine helle, kultivierte Umgebung, in der die Sims Sonne tanken. Diese Kollektion beinhaltet neben Materialien wie Stein und Holz auch von natürlichen Wüstenlandschaften inspirierte Farben. Spieler können eine Bar, einen Zweisitzer, einen Kamin und mehr platzieren, um mit integrierten funktionalen Architekturelementen die perfekte Umgebung für die nächste große Party ihrer Sims oder ein gemütliches Abendessen zu kreieren.