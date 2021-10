Die Sims 4: Fashion Street-Set und Incheon Style-Set erhältlich

Autor:, in / Die Sims 4

EA und Maxis haben bekannt gegeben, dass das Die Sims 4 Fashion Street-Set und das Die Sims 4 Incheon Style-Set jetzt für PC und Mac bei Origin und Steam, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sind.

Im Rahmen der „Season of Selves“ bieten diese Sets Spielenden neue Inhalte, die globale Grenzen und Normen überschreiten, die Styling-Optionen erweitern, die Selbstverwirklichung fördern und die Kreativität anregen, um alle Facetten ihrer Sims-Ichs zum Ausdruck zu bringen und auszuleben.

Die Sims 4 Fashion Street-Set: Das von der trendigen Modeszene in Mumbai inspirierte Fashion Street-Set bereichert das Spiel durch kräftige Farben, traditionelle Silhouetten und kontrastreiche Muster, sodass die Outfits der Sims noch lebendiger gestaltet werden können. Die Spielenden haben die Möglichkeit, ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen, indem sie trendige Statement-Pieces und neue Accessoires wie Ohrringe, funkelnde Halsketten, Nasenringe, Henna-Tattoos und Sandalen in ihren Look integrieren.

Weitere Informationen zum Die Sims 4 Fashion Street-Set und zur gemeinsamen Arbeit des Die Sims-Teams mit der Art-Meets-Fashion-Kuratorin Shruti Sitara Singh gibt es im Video:

Die Sims 4 Incheon Style-Set: Mit dem neuen Incheon Style-Set können Spielende zudem trendige koreanische und von der legendären Mode des Incheon Airport inspirierte Styles in ihre Garderobe integrieren. Simmer können strenger geschnittene Kleidung wie Blazer, Mäntel, Jacketts, Strickjacken und Hosen mit weiten und bequemen Kleidungsstücken wie Röcken, Jogginghosen oder teilweise eingesteckten Shirts kombinieren, um Outfits für jede Gelegenheit zu kreieren.

Weitere Informationen zum Die Sims 4 Incheon Style-Set und zur Zusammenarbeit des Die Sims-Teams mit der koreanisch-amerikanischen Influencerin und TV-Moderatorin Jazzy Cho an den Styling-Optionen des Spiels finden sich hier: