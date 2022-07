Die Sims 4: Highschool-Jahre-Erweiterungspack ist jetzt erhältlich

Electronic Arts und Maxis veröffentlichen heute das Die Sims 4 Highschool-Jahre-Erweiterungspack für PC und Mac über Origin und Steam, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S.

In dem neuen Erweiterungspack suchen Spieler und Spielerinnen ihren eigenen Weg durch das komplexe Highschool-Leben, indem sie lernen, wachsen, Unfug anstellen und ihre Identität erforschen.

Vor dem Schulabschluss gibt es eine Menge zu tun: Teenager-Sims experimentieren mit dem eigenen Modegeschmack, hängen im örtlichen TeeTreff inklusive Secondhandladen ab, besuchen den Vergnügungspark in der Nähe und treffen eine Verabredung für den Abschlussball – während sie versuchen, die Balance zwischen Hausaufgaben und außerschulischen Aktivitäten zu finden.

Dabei erleben Simmer und Simmerinnen nicht nur die Achterbahnfahrt der Pubertät, sondern erkunden auch die neue Welt Copperdale. In der florierenden Stadt leben sowohl Klassenkameraden als auch das Lehrpersonal, und Sims bestreiten gemeinsam Abenteuer, um herauszufinden, wer sie wirklich sind.

Die Sims 4 hat sich für das Erweiterungspack mit den Community Creatorn MsGryphix, freezerbunnyx und JOL1990 zusammengetan, um einen Secondhand- und Bubble Tea-Laden, eine Bibliothek und das prachtvolle Anwesen der Schulleiterin zu erstellen, damit Simmer in der neuen Nachbarschaft viel entdecken und genießen können.

Im Rahmen des Highschool-Jahre-Erweiterungspacks hat Die Sims mit der unter Teenagern und jungen Erwachsenen beliebten Mode-Marktplatz-App Depop zusammengearbeitet. In Die Sims ist Mode seit jeher eine wichtige Form des Selbstausdrucks und durch die Kooperation stehen im Spiel noch mehr Looks zur Verfügung, mit denen Jugendliche ihren eigenen trendigen Stil entwickeln. Sims können von Depop-Verkäufern entworfene Kleidungsstücke im Secondhandladen und im TeeTreff kaufen, ihre Looks feiern und durch den Verkauf von Outfits über die neue Trendi-App Simoleons verdienen und so selbst zum Simfluencer werden. Weitere Details gibt es im offiziellen Blogbeitrag.

Der offizielle Trailer zu Die Sims 4 Highschool-Jahre ist hier zu sehen: