Die Sims 4: Kostenlose Inhalte im Pride-für-jeden-Tag-Update

Die Sims 4 veröffentlicht heute ein kostenloses Basisspiel-Update mit neuen Inhalten für Erstelle einen Sim und den Bau-/Kauf-Modus. Das Basisspiel ist als kostenloser Download verfügbar für PC via EA app, den Epic Games Store und Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie Xbox One.

Das Update erweitert bereits enthaltene diverse Inhalte in Die Sims 4 mit insgesamt zwölf neuen Objekten für Erstelle einen Sim und den Bau-/Kauf-Modus, die Spieler:innen ab sofort in das alltägliche Leben ihrer Sims integrieren können. Enthalten sind stylische Kleidungsstücke und trendige Möbel sowie eine Erweiterung der Pride-Flaggen-Auswahl. Von schicken Akzenten für das Zuhause ihrer Sims bis hin zu gemütlichen Safe Spaces und bunten Outfits können Spieler:innen mit dem neuen Update sich selbst und ihre Community in noch vielfältigerer Weise feiern.

Das Pride-für-jeden-Tag-Update ist nur einer von mehreren kostenlosen Bonusinhalten, die dieses Jahr für Die Sims 4 veröffentlicht werden.

Die neuen Gegenstände können hier eingesehen werden: