Die Sims 4: Kostenloses Bademode-Update

Autor:, in / Die Sims 4

EA und Maxis veröffentlichen ein kostenloses Update für Die Sims 4, welches Spieler überarbeitete Bademode bringt und ab sofort für PC über die EA app, Mac über Origin, im Epic Games Store und auf Steam, für PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar ist.

Mit diesem sommerlichen Update findet absolut jeder Sim das passende Pool-Outfit: Nicht nur Badeanzüge gibt es in einer Vielzahl neuer Farben, auch weitere Oberteile des Basisspiels – wie das Tankinitop und das Wickeloberteil – ebenso wie Badehosen erhalten einen frischen Look mit strahlenden Farben. Damit steht Sommer, Sonne und Spaß am Pool oder Strand nichts mehr im Wege.