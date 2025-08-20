Die Sims 4: Kostenloses Basisspiel-Update für mehr Haut-Details

Die Sims enthüllt das neueste, kostenlose Die Sims 4 Basisspiel-Update, das ab heute für EA app, Epic Games Store und Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich ist.

Das Update bringt mehr Optionen und Variationen für Haut-Details, die es Spielern von Die Sims 4 ermöglichen, ihre Kreativität und Authentizität noch besser zum Ausdruck zu bringen.

Von neuen Falten und Altersflecken, die den Alterungsprozess widerspiegeln, zu Rosazea, Sommersprossen am Körper und Dehnungsstreifen können die Geschichten der Sims noch vielfältiger und realistischer zum Leben erweckt werden.