Die Sims 4: Kostenloses Basisspiel-Update veröffentlicht

Image: Electronic Arts

Electronic Arts und Die Sims veröffentlichen heute ein neues Basisspiel-Update für Die Sims 4. Die Inhalte gibt es ab sofort für PC über die EA app, Epic Games Store und Steam und sie sind ab dem 23. September auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Das neue Update erweitert Die Sims 4 um den Schauplatz „Spielplatz“, der jungen Sims einen eigenen Bereich zum Spielen und Austoben bietet. Durch die verschiedenen Stiloptionen entsteht ein individuell gestaltbarer Ort, an dem Freundschaften erblühen und gemeinsames Spielen im Mittelpunkt steht.

Außerdem enthält das Update weitere Features wie „So tun, als ob“-Interaktionen, einen Schauplatz-Filter im Eventplaner sowie zusätzliche Inhalte.

