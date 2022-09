Die Sims 4: Kostenloses Hauptspiel erscheint im Oktober

Electronic Arts und Maxis kündigen an, dass das Basisspiel von Die Sims 4 ab dem 18. Oktober für alle neuen Spieler auf PC und Mac über Origin und Steam, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S kostenlos erhältlich sein wird.

EA und Maxis haben im Laufe der Jahre mehrere Millionen Spieler von Die Sims begleitet und beobachtet, wie sie ihre Fantasien entfesselt haben und sowohl im Spiel als auch im richtigen Leben neue Ideen, Erfahrungen und Seiten ihrer Persönlichkeit entdeckt und ausgelebt haben. Während das Basisspiel der Lebenssimulation zukünftig kostenlos erhältlich sein wird, ist das Entwicklerteam noch bestrebter denn je, neue und bedeutsame Erlebnisse für Spielende zu entwickeln, sodass es in absehbarer Zukunft weitere Packs, Sets und Sims-Expresslieferungen geben wird.

Im Rahmen eines besonderen „Behind The Sims Summit“-Livestreams können Spieler am 18. Oktober 2022 um 19:00 Uhr auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von Die Sims mehr darüber erfahren, was zurzeit in Arbeit ist.

Alle Simmer, die das Basisspiel von Die Sims 4 bis zum 17. Oktober gekauft haben, erhalten das Wüstenoase-Set kostenlos als Geschenk. Mit dem Wüstenoase-Set entspannen sich Sims in ihrer modernen Oase mit luxuriösen Einrichtungsobjekten für drinnen und draußen, inspiriert von der natürlichen Landschaft der südwestlichen Wüste und Materialien wie Stein und Holz.