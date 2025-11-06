Die Sims 4: Kostenloses Update bringt Objekte, Outfits und Rezepte aus Westafrika

Neues kostenloses Update für Die Sims 4 bringt Objekte, Outfits und Rezepte aus Westafrika!

Die Sims 4 veröffentlicht ein kostenloses Basisspiel-Update, das Inspiration aus Westafrika ins Spiel bringt. Neue Objekte, Outfits und Gerichte feiern kulturelle Traditionen und laden dazu ein, die Welt der Sims neu zu gestalten.

Das Update erscheint für PC via EA app, Epic Games Store und Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One.

Das neue Update würdigt die gestalterische Vielfalt Westafrikas und bringt kostenlose Inhalte für den Baumodus sowie den Erstelle-einen-Sim-Modus:

Das Update umfasst Baumodus-Objekte, die von westafrikanischem Kunsthandwerk inspiriert sind – darunter die Okuta-Lampe mit gewobenem Schirm und die dekorative Kunst Erinnerungen an Zuhause.

Der Erstelle-einen-Sim-Modus erhält Zuwachs durch auffällige Muster, die traditionelle Motive mit Edelsteintönen kombinieren – darunter ein farbenfroher Jumpsuit, gemusterte Hemden sowie ein verspieltes, bedrucktes Kleid für Kleinkinder und Kinder.

Sims können außerdem einen Teil der kulinarischen Vielfalt Afrikas genießen: Jollof-Reis mit Hähnchenkeulen und frittierten Kochbananen ergänzt das Menü.

Die Inhalte entstanden in Zusammenarbeit mit der Pan African Gaming Group (PAGG) sowie mit Simmern, die persönliche Verbindungen zu westafrikanischen Ländern und Erfahrungen innerhalb der Schwarzen Diaspora in Großbritannien und Nordamerika einbringen, um kulturelle Traditionen authentisch und respektvoll darzustellen.

Zusätzlich behebt das Update über 150 von der Community gemeldete Probleme und trägt zur Stabilität, Reaktionsfreudigkeit und Spielqualität bei.

Den offiziellen Trailer zum Basisspiel-Update gibt es hier´: