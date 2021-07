Die Sims 4: Landhaus-Leben-Erweiterungspack ab sofort erhältlich

Electronic Arts und Maxis veröffentlichen heute das Die Sims 4 Landhaus-Leben-Erweiterungspack. Die Erweiterung ist jetzt weltweit für PC und Mac über Origin und Steam sowie für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

In Die Sims 4 Landhaus-Leben genießen Spielende den ländlichen Charme von Henford-on-Bagley und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Sims können den malerischen Ort erkunden und dort sesshaft werden sowie ihre eigenen Erzeugnisse anbauen und ernten, Tiere aufziehen und sich mit ihnen anfreunden, und im Einklang mit der Natur leben.

Zu den Key Features des Die Sims 4 Landhaus-Leben-Erweiterungspacks gehören:

„Mit Die Sims 4 Landhaus-Leben geben wir Spielenden die Möglichkeit, sich auf kreative Weise mit ihrer Umgebung zu verbinden und das Landleben voll auszukosten“, erklärt Antonio Romeo, Lead Producer von Die Sims 4 Landhaus-Leben. „Landhaus-Leben bietet eine entspannte und malerische Landhaus-Erfahrung inmitten von üppiger landschaftlicher Schönheit und zauberhaften Tieren. Es ist eine der angenehmsten Spielerfahrungen, die ich bisher in Die Sims 4 erlebt habe. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Spielenden mit ihren Sims auf dem Land so alles machen werden.“