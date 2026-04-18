Die Sims 4: Marktplatz ist jetzt auf Konsolen verfügbar

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Image: Electronic Arts

Der Die Sims 4-Marktplatz ist jetzt auf Konsolen verfügbar

Ab sofort können Spieler auf PlayStation und Xbox in Die Sims 4 zum ersten Mal über den Die Sims 4-Marktplatz auf von der Community erstellte Inhalte zugreifen.

Da der Die Sims 4-Marktplatz nun auf Konsolen verfügbar ist, erhalten noch mehr Spieler Zugriff auf die Kreationen der Maker sowie die Gelegenheit, diese zu unterstützen. In jeder Woche wird es Maker-Packs geben.

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9 Kommentare Added

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  2. Katanameister 393560 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.04.2026 - 16:10 Uhr

    Gute Sache für Konsolenbesitzer, generell sollten Mods für alle zugänglich sein, nicht nur am PC.

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  3. GERxJOHNNY 77590 XP Tastenakrobat Level 4 | 18.04.2026 - 16:23 Uhr

    Muss ich bei Zeiten mal über den Marktplatz schlendern und mir alles anschauen

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  5. Mysterio 41295 XP Hooligan Krauler | 18.04.2026 - 16:27 Uhr

    Was kann man von den Makern kaufen? Eigentlich kreierte Möbel? Ich bin in der Sims Materie nicht drin

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    • Mysterio 41295 XP Hooligan Krauler | 18.04.2026 - 17:06 Uhr
      Antwort auf Mysterio

      Das da oben sollte eigens heißen und nicht eigentlich. Hab die Autokorrektur übersehen

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  6. Homunculus 303440 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 18.04.2026 - 17:25 Uhr

    Man sollte mMn noch sagen, dass bei den Erstellern so gut wie nichts vom Geld ankommt.

    Das meiste geht an EA.. hab gelesen, dass die Ersteller nur 30% bekommen.

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