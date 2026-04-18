Die Sims 4: Marktplatz ist jetzt auf Konsolen verfügbar

Ab sofort können Spieler auf PlayStation und Xbox in Die Sims 4 zum ersten Mal über den Die Sims 4-Marktplatz auf von der Community erstellte Inhalte zugreifen.
Da der Die Sims 4-Marktplatz nun auf Konsolen verfügbar ist, erhalten noch mehr Spieler Zugriff auf die Kreationen der Maker sowie die Gelegenheit, diese zu unterstützen. In jeder Woche wird es Maker-Packs geben.
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9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für Sims Spieler sicherlich ganz cool
Gute Sache für Konsolenbesitzer, generell sollten Mods für alle zugänglich sein, nicht nur am PC.
Muss ich bei Zeiten mal über den Marktplatz schlendern und mir alles anschauen
Mit Sims konnte ich seit teil 1 damals nichts anfangen
Was kann man von den Makern kaufen? Eigentlich kreierte Möbel? Ich bin in der Sims Materie nicht drin
Das da oben sollte eigens heißen und nicht eigentlich. Hab die Autokorrektur übersehen
Man sollte mMn noch sagen, dass bei den Erstellern so gut wie nichts vom Geld ankommt.
Das meiste geht an EA.. hab gelesen, dass die Ersteller nur 30% bekommen.
Die armen Schlucker von EA können das Geld auch gebrauchen
Ohje 🫢
Sollte man ein gofundme für EA ins Leben rufen?