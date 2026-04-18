Die Sims 4: Marktplatz ist jetzt auf Konsolen verfügbar

Ab sofort können Spieler auf PlayStation und Xbox in Die Sims 4 zum ersten Mal über den Die Sims 4-Marktplatz auf von der Community erstellte Inhalte zugreifen.

Da der Die Sims 4-Marktplatz nun auf Konsolen verfügbar ist, erhalten noch mehr Spieler Zugriff auf die Kreationen der Maker sowie die Gelegenheit, diese zu unterstützen. In jeder Woche wird es Maker-Packs geben.