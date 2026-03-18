Die Sims 4: Marktplatz jetzt auf PC – später für Xbox & PlayStation

Die Sims führt den Die Sims 4-Marktplatz für PC und Mac ein, bei dem Spieler offizielle benutzerdefinierte Inhalte entdecken und direkt in Die Sims 4 kaufen können.

Außerdem können Spieler sich nun für die Teilnahme am Die Sims 4 Maker-Programm bewerben. Darüber können Creator ihre eigenen Inhalte und Kreationen offiziell im Marktplatz veröffentlichen und so Spieler weltweit neue Objekte zur Verfügung stellen.

Die Konsolen-Unterstützung für den Die Sims 4-Marktplatz läuft in den kommenden Monaten auf PlayStation und Xbox an. Erstmals können Konsolenspieler dann im Spiel auf offizielle benutzerdefinierte Inhalte zugreifen.

Das offizielle Video zum Die Sims 4-Marktplatz kann hier angesehen werden: