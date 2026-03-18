Die Sims 4: Marktplatz jetzt auf PC – später für Xbox & PlayStation

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Image: Electronic Arts

Die Sims veröffentlicht den Die Sims 4-Marktplatz für PC.

Die Sims führt den Die Sims 4-Marktplatz für PC und Mac ein, bei dem Spieler offizielle benutzerdefinierte Inhalte entdecken und direkt in Die Sims 4 kaufen können.

Außerdem können Spieler sich nun für die Teilnahme am Die Sims 4 Maker-Programm bewerben. Darüber können Creator ihre eigenen Inhalte und Kreationen offiziell im Marktplatz veröffentlichen und so Spieler weltweit neue Objekte zur Verfügung stellen.

Die Konsolen-Unterstützung für den Die Sims 4-Marktplatz läuft in den kommenden Monaten auf PlayStation und Xbox an. Erstmals können Konsolenspieler dann im Spiel auf offizielle benutzerdefinierte Inhalte zugreifen.

Das offizielle Video zum Die Sims 4-Marktplatz kann hier angesehen werden:

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4 Kommentare Added

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  1. Heinz57 4385 XP Beginner Level 2 | 18.03.2026 - 11:45 Uhr

    Für den Marketplace wird auch eine neue Währung (Moola) eingeführt. Großzügige 30% von den Einnahmen bekommen die „Maker“ dann ungefähr.

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  2. Homunculus 299680 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.03.2026 - 11:54 Uhr

    Einfach abartig, wie EA bei so einem alten Spiel noch einen Echtgeldmarkt für CC einführt und dann auch noch das meiste des Betrags für sich behält..

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  4. Xbox117 51400 XP Nachwuchsadmin 5+ | 18.03.2026 - 12:45 Uhr

    Hmm ich benutze auch Mods am PC, allerdings sicher nicht die, von diesem neuen Shop.

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