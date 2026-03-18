Die Sims 4: Marktplatz jetzt auf PC – später für Xbox & PlayStation

Die Sims führt den Die Sims 4-Marktplatz für PC und Mac ein, bei dem Spieler offizielle benutzerdefinierte Inhalte entdecken und direkt in Die Sims 4 kaufen können.
Außerdem können Spieler sich nun für die Teilnahme am Die Sims 4 Maker-Programm bewerben. Darüber können Creator ihre eigenen Inhalte und Kreationen offiziell im Marktplatz veröffentlichen und so Spieler weltweit neue Objekte zur Verfügung stellen.
Die Konsolen-Unterstützung für den Die Sims 4-Marktplatz läuft in den kommenden Monaten auf PlayStation und Xbox an. Erstmals können Konsolenspieler dann im Spiel auf offizielle benutzerdefinierte Inhalte zugreifen.
Das offizielle Video zum Die Sims 4-Marktplatz kann hier angesehen werden:
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für den Marketplace wird auch eine neue Währung (Moola) eingeführt. Großzügige 30% von den Einnahmen bekommen die „Maker“ dann ungefähr.
Einfach abartig, wie EA bei so einem alten Spiel noch einen Echtgeldmarkt für CC einführt und dann auch noch das meiste des Betrags für sich behält..
Das wird einiges an Geld generieren 🤑💰, EA freut sich.
Hmm ich benutze auch Mods am PC, allerdings sicher nicht die, von diesem neuen Shop.