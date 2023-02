Die Sims 4: Neue Community-Reihe angekündigt

Autor:, in / Die Sims 4

Die Sims kündigt neue Community-Reihe an und teilt erste Updates mit den Fans.

Electronic Arts und Maxis kündigen die neue Community-Reihe „Behind The Sims“ an, welche neue Updates, Vorschauen und tiefe Einblicke in die Spielentwicklung umfasst, einschließlich aller Neuigkeiten zu Project Rene, neuer Inhalte für Die Sims 4 und mehr.

Der Behind The Sims-Community-Stream ist hier zu sehen:

Das Die Sims-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Spielerinnen und Spieler über alles rund um Die Sims auf dem Laufenden zu halten, während sie die Möglichkeiten zur Selbstfindung und zum Aufbau vielschichtiger Beziehungen weiter ausbauen.

Folgendes können die Spieler von diesem Behind The Sims-Community-Stream erwarten:

Kurzes Update zu Project Rene

Die neuste Die Sims 4-Familie – die Michaelsons – zieht am 02. Februar ein

Ein spannendes neues Bündel der Freude erwartet die Spieler ab 14. März in Die Sims 4

Aufregende Updates für Die Sims FreePlay und Die Sims Mobile