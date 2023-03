Die Sims 4: Neue Säuglings-Lebensphase jetzt verfügbar

Autor:, in / Die Sims 4

Neue Säuglings-Lebensphase jetzt für alle in Die Sims 4 verfügbar!

Electronic Arts und Maxis geben heute bekannt, dass Säuglinge ab sofort Einzug in Die Sims 4 halten. Die neue Lebensphase ist über ein kostenloses Basisspiel-Update für Die Sims 4 für PC via EA App, Steam und Epic Games Store, Mac auf Origin sowie für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Um direkt zu entdecken, was die Säuglinge an Neuerungen mit sich bringen, haben Simmer mehrere Optionen. So können sie einen Säugling adoptieren, ihren Lieblingsort für ein Techtelmechtel finden, um der Natur ihren Lauf zu lassen und die neue Wissenschaftsbaby-Interaktion ausprobieren, welche es Sims erlaubt, ihr genetisches Material zu nutzen und mithilfe der Wissenschaft ein neues Baby zu bekommen.

Oder sie starten sofort im Erstelle einen Sim-Menü mit der Gestaltung eines Säuglings: Dort können Spieler ihren Säugling direkt erschaffen und mithilfe einer Vielzahl an niedlichen Outfits, Frisuren und Merkmalen, die sich auf die Persönlichkeit eines Säuglings auswirken, und vielem mehr einzigartig gestalten. Mit Möbeln und Dekoration kreieren Spieler zudem das Babyzimmer ihrer Träume, in dem ihre Säuglinge selig schlummern können.

Wie im echten Leben entwickeln Säuglinge mit der Zeit die Fähigkeit, Bedürfnisse und Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Familienmitglieder jeden Alters können den Säugling betreuen und beobachten, wie der kleine Sim heranwächst.

Die Wickelstation und die Spielmatte für Säuglinge bieten dabei neue Spiel- und Pflegemöglichkeiten.

Je mehr und je häufiger Haushaltsmitglieder mit den Säuglingen interagieren, desto tiefer werden die Bindungen. Dies ist entscheidend für die Entwicklung eines Säuglings und macht sich in Form besonderer Belohnungsmerkmale bezahlt, die die Fähigkeit der Säuglinge, im Laufe ihres Lebens gesunde Beziehungen aufzubauen, beeinflussen.

Am 16. März werden die Spieltiefe und das Gameplay rund um Säuglinge durch das neue Die Sims 4 Zusammen wachsen-Erweiterungspack weiter ausgebaut: Es warten unter anderem neue Meilensteine für Säuglinge, darunter der Erwerb neuer Fähigkeiten, die ihnen die Welt der sozialen Interaktion und des Erkundens ihrer Umgebung eröffnen.

Mit Zusammen Wachsen stehen den Spielern außerdem 18 freischaltbare Säuglings-Marotten zur Verfügung – und mit drei Marotten pro Sim ist jeder Säugling einzigartig.