Die Sims 4: Neues Erweiterungspack und neue Inhalte

Die Sims kündigt an, dass Spieler von Mai bis August viele neue Inhalte erwarten können, die die Magie der Natur und das Leben unter freiem Himmel einfangen.

Darunter das Die Sims 4 Zauber der Natur-Erweiterungspack, das am 12. Juni enthüllt wird und ab dem 10. Juli verfügbar ist.

Zusätzlich können sich Spielende darauf freuen, die Geschicklichkeits-Fähigkeit ihrer Sims zu verbessern, um ein lange verborgenes Geheimnis der Natur zu entdecken. Das neue Event „Ruf der Natur“ kommt am 24. Juni in das Die Sims 4 Basisspiel und weitere Updates folgen im Basisspiel am 01. Juli und 19. August.