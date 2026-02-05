Die Sims 4: Neues kostenloses Basisspiel-Update

Die Sims 4 veröffentlichte ein neues Basisspiel-Update und teilt Details zu den kommenden Sets Die Sims 4 Wunderland-Spielzimmer und Die Sims 4 Gartencharme, die eine Kulisse für das bevorstehende Die Sims 4 Krone & Vermächtnis-Erweiterungspack schaffen.

Dieses wird ab dem 12. Februar für PC via EA-App, Epic Games Store und Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.

Das Update führt mehrere neue Features ein, die das Die Sims-Erlebnis erweitern, darunter:

Ein Tool für geschwungene Treppen, so dass Treppen breiter gemacht und Geländer angepasst werden können

Ein überarbeiteter Stammbaum, der Spielern mehr Möglichkeiten gibt, Familiengeschichten zu erzählen und Vermächtnisse zu erschaffen

Updates in „Erstelle einen Sim“, darunter eine neue Frisuren-Kategorie und luxuriöse Nageldesigns, sowie ein Africana-Stil-Filter für den Bau- und Kauf-Modus

Im „Verschollenes Erbe“-Event beginnt eine mysteriöse Schatzsuche, bei der verschiedene Belohnungen warten

Die Sims 4 hat zudem ein neues Set enthüllt, das fantasievolle Designs für Spielbereiche umfasst: Das Die Sims 4 Wunderland-Spielzimmer-Set bietet bezaubernde Deko, um magische Spielbereiche einzurichten, in denen die kleinen Sims ihrer Vorstellungskraft freien Lauf lassen können. Das Die Sims 4 Wunderland-Spielzimmer-Set ist ab dem 26. Februar erhältlich.

Bis zum 18. Februar können sich Spieler ab sofort Angebote im Mondneujahr-Sale holen, wobei es bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Die Sims 4-Erweiterungspacks über EA-App, Epic Games Store und Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One gibt.

Der offizielle Trailer zum Die Sims 4 Basisspiel-Update kann hier angesehen werden: