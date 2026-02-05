Die Sims 4: Neues kostenloses Basisspiel-Update

Die Sims 4 veröffentlichte ein neues Basisspiel-Update und teilt Details zu den kommenden Sets Die Sims 4 Wunderland-Spielzimmer und Die Sims 4 Gartencharme, die eine Kulisse für das bevorstehende Die Sims 4 Krone & Vermächtnis-Erweiterungspack schaffen.
Dieses wird ab dem 12. Februar für PC via EA-App, Epic Games Store und Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.
Das Update führt mehrere neue Features ein, die das Die Sims-Erlebnis erweitern, darunter:
- Ein Tool für geschwungene Treppen, so dass Treppen breiter gemacht und Geländer angepasst werden können
- Ein überarbeiteter Stammbaum, der Spielern mehr Möglichkeiten gibt, Familiengeschichten zu erzählen und Vermächtnisse zu erschaffen
- Updates in „Erstelle einen Sim“, darunter eine neue Frisuren-Kategorie und luxuriöse Nageldesigns, sowie ein Africana-Stil-Filter für den Bau- und Kauf-Modus
- Im „Verschollenes Erbe“-Event beginnt eine mysteriöse Schatzsuche, bei der verschiedene Belohnungen warten
Die Sims 4 hat zudem ein neues Set enthüllt, das fantasievolle Designs für Spielbereiche umfasst: Das Die Sims 4 Wunderland-Spielzimmer-Set bietet bezaubernde Deko, um magische Spielbereiche einzurichten, in denen die kleinen Sims ihrer Vorstellungskraft freien Lauf lassen können. Das Die Sims 4 Wunderland-Spielzimmer-Set ist ab dem 26. Februar erhältlich.
Bis zum 18. Februar können sich Spieler ab sofort Angebote im Mondneujahr-Sale holen, wobei es bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Die Sims 4-Erweiterungspacks über EA-App, Epic Games Store und Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One gibt.
Der offizielle Trailer zum Die Sims 4 Basisspiel-Update kann hier angesehen werden: