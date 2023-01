Die Sims 4: Unterwäsche-Set und Badutensilien-Set angekündigt

Autor:, in / Die Sims 4

Electronic Arts und Maxis kündigen das Die Sims 4 Unterwäsche-Set und das Die Sims 4 Badutensilien-Set an. Beide Sets sind ab dem 19. Januar erhältlich.

Das Die Sims 4 Unterwäsche-Set versetzt Spielerinnen und Spieler in dieser Saison mit spaßiger und koketter Loungewear in die richtige Stimmung und bietet Spitze, Bänder sowie figurschmeichelnde Schnitte. Spieler können mit reizvollen Materialien, Farben und Mustern ihre Kleiderschränke aufpeppen und die Schlafzimmer der Sims mit Spitzenbodys, verschiedenen Unterwäsche-Stilen und Boxershorts mit verspielten Mustern in Laufstege verwandeln.

Im Rahmen des Die Sims 4 Unterwäsche-Sets ist Die Sims eine Partnerschaft mit MeUndies eingegangen, um besondere figurschmeichelnde Objekte mit verspielten Drucken zu erschaffen, welche die Individualität und die Persönlichkeit der Sims ausdrücken, und in denen sie es sich stilvoll gemütlich machen können. MeUndies und Die Sims möchten damit dazu beitragen, dass sich sowohl Spieler als auch Sims sicher und selbstbewusst in ihren Körpern fühlen.

Die Outfits passen allen Körpern unabhängig von Größen oder Proportionen und stärken das Selbstvertrauen der Sims mit moderner Kleidung fürs Schlafzimmer, die von aktuellen Modetrends inspiriert wurde.

Das Die Sims 4 Badutensilien-Set ermutigt Spieler dazu, das Chaos des täglichen Lebens zu feiern und verschiedene Wohnräume zu erstellen, welche die Persönlichkeit ihrer Sims widerspiegeln. Die neue Badezimmer-Kollektion ermöglicht den Spielern, Schminke und Kämme auf den Schränken herumliegen zu lassen oder mit zusätzlichen Schubladen Ordnung zu halten.

Das Set umfasst Objekte für alle Altersgruppen – von niedlichen Wandtattoos für Kinder bis hin zum Gebiss der Oma. Spieler können das Badezimmer ihrer Sims in einen eleganten Rückzugsort verwandeln, an dem sie sich vom Durcheinander des Alltags erholen können, oder aber das Chaos regieren lassen.