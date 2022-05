Die Sims 4: Update bringt anpassbare Pronomen

Electronic Arts und Maxis haben ein neues Update für Die Sims 4 veröffentlicht, um das Spiel noch inklusiver zu gestalten. Das neue Feature gibt Spieler:innen der englischen Version die Möglichkeit, die Pronomen der von ihnen erstellten Sims anzupassen. Weitere Sprachen werden zukünftig ebenfalls unterstützt.

Inklusion ist seit mehr als 22 Jahren ein zentraler Wert von Die Sims und das Team ist davon überzeugt, dass Diversität sowohl Innovation als auch die Community vorantreibt. Dem Entwicklerteam war es enorm wichtig, das Pronomen-Feature gut umzusetzen. Es arbeitete daher eng mit dem It Gets Better Project und GLAAD zusammen, um die Verwendung und den Einfluss von Pronomen besser zu verstehen, und um nachzuvollziehen, wo bislang nur binäre Geschlechter-Darstellungen in Die Sims 4 erfolgten.

Ab heute können Spieler und Spielerinnen die erste Version des Updates zu den anpassbaren Pronomen in der englischen Version des Spiels erleben. Das erste Update ist nur ein Schritt in die Richtung eines inklusiveren Erlebnisses für alle Simmer:innen. Das Team plant, das Feature kontinuierlich zu verbessern und zu aktualisieren, um künftig mehr Sprachen zu unterstützen.

Weitere Einblicke in die Recherchen des Entwicklerteams zur Implementierung von anpassbaren Pronomen sowie eine Anleitung mit einem kurzen Clip, wie Spieler die Pronomen ihrer Sims in „Erstelle einen Sim“ ändern können, gibt es im offiziellen Blogbeitrag.