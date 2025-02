Die Sims 4: Vom Hobby zum Business-Erweiterungspack angekündigt

Autor:, in / Die Sims 4

Die Sims kündigt das Die Sims 4 Vom Hobby zum Business-Erweiterungspack an

Die Sims stellt heute das Die Sims 4 Vom Hobby zum Business-Erweiterungspack vor, das am 6. März für EA app, den Epic Games Store, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein wird.

Im Die Sims 4 Vom Hobby zum Business-Erweiterungspack können Spieler ihre Leidenschaft und Kreativität in Nordhaven, einer Stadt voller Geschichten und Möglichkeiten, auf ein neues Niveau heben. In dieser Gemeinschaft aus geschickten Geschäftsbesitzer und Hobbykünstler können Sims neue Fähigkeiten ausprobieren. Während sie mit der Tätowieren-Fähigkeit ihre Körperkunst perfektionieren, fertigen sie mit der Töpfer-Fähigkeit funktionale oder dekorative Gegenstände an.

Der offizielle Trailer zum Erweiterungspack kann hier angesehen werden: